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Futbol Okulu kayıtları başladı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Akdağmadeni Belediyespor tarafından 8-14 yaş arası Futbol Yaz Okulu açılacak.

Futbol Okulu kayıtları başladı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Akdağmadeni Belediyespor tarafından 8-14 yaş arası Futbol Yaz Okulu açılacak.

13 Haziran 2019 Perşembe 00:00
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Futbol Okulu kayıtları başladı

Akdağmadeni Belediyespor 8-14 yaş arası Futbol Yaz Okulu kurs kayıtlarının başladığı duyuruldu. Geleceğin yıldızları sahaya adım atıyor sloganı ile başlatılacak olan Yaz Futbol Okulu 20 Haziran’da start alacak. 08-14 yaş grubundaki çocuklar için organize edilen futbol okuluna katılım için başvuruların 17 Haziran tarihinde son bulacağı bildirildi. Futbol yaz okuluna katılmak isteyen gençlerin aile hekimlerinden alacakları sağlık raporuyla birlikte Akdağmadeni Belediyesine başvuru yapmalarının yeterli olacağı kaydedildi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Akdağmadeni ilçesindeki çocukların spora özendirilmesi ve yaz tatillerini en güzel şekilde geçirmeleri için belediye olarak böyle bir proje hazırladıklarını söyledi. Yalçın, ‘’İlçemizde açacağımız yaz futbol okulu ile sağlıklı, eğitimli ve başarılı bir gençlik yetiştirmek adına adımlar atıyoruz. Yaz futbol okuluna katılım sağlamak isteyen çocuklarımızın velilerinin 17 Haziran tarihine kadar aile hekimlerinden alınan sağlık raporlarıyla birlikte belediyemize başvurmaları gerekmektedir. Belediyemiz yaz futbol okulunu geleceğin başarılı sporcu adayları olan çocuklarımız için faydalı olacağını düşünüyorum’’ dedi. 

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