Futbol hakemleri sınav olacak

Bozok stadında gerçekleştirilen atletik testlerde Merkez Hakem Kurulu’nun belirlemiş olduğu süreleri il hakemleri koşarak başarılı olmaya çalıştılar. Atletik testi başarıyla tamamlayan 22 Yozgat Futbol İl Hakemleri yarın saat 18.00’da 81 il ile eş zamanlı olarak il hakem ve gözlemcileri yazılı sınava girecekler. Bu sınavdan başarılı olan hakemler ise yeni sezonda oynanacak olan futbol müsabakalarında görev almaya devam edecekler.