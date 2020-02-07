Furkan’dan uluslararası derece

Zinde Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Ahmet Turan Dinçer, 3-5 Şubat tarihleri arasında İstanbul da düzenlenen 7’inci Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvasına Türk Milli Takımını adına müsabakaya çıkan Furkan Özen’in Turnuvada ikinci olduğunu söyledi. Turnuvaya 52 ülkeden yaklaşık 2 bin 200 sporcunun katıldığını vurgulayan Dinçer, ‘’Şampiyonanın üçüncü gününde, Zinde Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Furkan Özen Türk Milli takımı adına yıldızlar kategorisinde yarıştı. Rakiplerini sayı farkıyla geçen sporcumuz finale adını yazdırmayı başardı. Şampiyonayı gümüş madalya alarak tamamladı. Bu uluslararası başarıdan dolayı sporcumuzu tebrik ederim. Uluslararası başarıyı tüm Yozgat'a ve Sorgun'a hediye etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle sporcum ve bana maddi manevi desteğini esirgemeyen Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş'e, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'ya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak'a, Tekvando il temsilcisi Şevket Timuray'a teşekkür ederiz’’ dedi. Öte yandan Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ‘’3-5 Şubat tarihlerinde İstanbul'da yapılan Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvasında Milli Takım adına yarışan Sorgun Milli Egemenlik Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencimiz Furkan Özen, yıldız erkek kategorisinde uluslararası ikinci olmuş ve gümüş madalya kazanmıştır. Öğrencimizin yetişmesinde ve hazırlanmasında emek veren ve katkı sağlayan meslektaşlarımıza ve ailesine teşekkür ederiz. Sevgili Furkan'ı içtenlikle kutlar başarılarının daim olmasını dileriz’’ denildi.