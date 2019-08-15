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Fuat Oktay'ın adı verildi

BOĞAZLIYAN ilçesinde Belediye tarafından inşa ettirilen Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay’ın ismi verildi.

Fuat Oktay'ın adı verildi

BOĞAZLIYAN ilçesinde Belediye tarafından inşa ettirilen Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay’ın ismi verildi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
Fuat Oktay'ın adı verildi

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Pazaryeri yanında bulunan Kapalı Yüzme Havuzu inşaatının tamamlanarak, hizmete açıldığını söyledi. Başkan Coşar, özellikli bir spor tesisi olan Yüzme Havuzunun ilçede duyulan bir ihtiyacı daha karşılayacağını söyledi. Başkan Coşar, ‘’İlçemizde ihtiyaç duyulan yüzme havuzu tamamlanarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Gençlerin daha sağlıklı ve sporcu bir nesil olarak yetişmesi hedefi ile hizmete sunduğumuz tesisimize Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’ın ismini verdik’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
BoğazlıyanFuat Oktay
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