Fransa’da Yozgatspor standı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Yozgatspor’da Kulüp Başkanı Kazım Arslan’ın da katıldığı fuarda Yozgatlı 300 iş insanları ile buluşması onlara Yozgat ve Yozgatspor hakkında konuşma yapması planlandı. Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan Fransa’nın Lyon kentinde Yozgatlıların da yer aldığı Festıculture fuarında Yozgatspor standını açtıklarını söyledi. Yozgatlıların stantlarına yoğun ilgi gösterdiğine vurgu yapan Arslan, ‘’Burada Yozgatlı 300 iş insanımız ile de bir araya gelmeyi ve Yozgatspor üzerinde görüş alış verişinde bulunmayı planlıyoruz. Üç günü sürecek olan fuarı 150 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Biz de tüm Yozgatlıları standımıza davet ediyorum’’ dedi. •Haber Merkezi•