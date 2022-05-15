Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Fransa’da Yozgatspor standı

Fransa’nın Lyon kentinde Yozgatlıların da yer aldığı Festıculture fuarının açılışı yapılırken, fuarda Yozgatspor standı da yer aldı. 3 gün sürecek fuara katılımın 150 bin kişinin üzerinde olması bekleniyor.

15 Mayıs 2022 Pazar 00:50
Fransa’da Yozgatspor standı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Yozgatspor’da Kulüp Başkanı Kazım Arslan’ın da katıldığı fuarda Yozgatlı 300 iş insanları ile buluşması onlara Yozgat ve Yozgatspor hakkında konuşma yapması planlandı. Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan Fransa’nın Lyon kentinde Yozgatlıların da yer aldığı Festıculture fuarında Yozgatspor standını açtıklarını söyledi. Yozgatlıların stantlarına yoğun ilgi gösterdiğine vurgu yapan Arslan, ‘’Burada Yozgatlı 300 iş insanımız ile de bir araya gelmeyi ve Yozgatspor üzerinde görüş alış verişinde bulunmayı planlıyoruz. Üç günü sürecek olan fuarı 150 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Biz de tüm Yozgatlıları standımıza davet ediyorum’’ dedi. •Haber Merkezi•

Son Güncelleme: 13.05.2022 23:52
Anahtar Kelimeler:
PazarMayıs15HaberIlerigazetesiYozgatKazım ArslanYozgatsporFestıcultureLyonFransa’da Yozgatspor Standı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Futsala devam
Futsala devam
Yurdum’un konuğu Söğütsen
Yurdum’un konuğu Söğütsen
Toplu tekvando antrenmanı
Toplu tekvando antrenmanı
Dünya şampiyonasına katılacaklar
Dünya şampiyonasına katılacaklar
Açık hava satranç turnuvası
Açık hava satranç turnuvası
Söğütsen için son hazırlıklar
Söğütsen için son hazırlıklar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim