Formayı kaptı

Genç orta saha oyuncusu Amasyaspor ile oynanan müsabakada ilk 11’de başlayan başarılı oyuncu ondan sonraki haftalarda da hep ilk 11’de şans bulmayı başardı. Gösterdiği performans ile de göz dolduran Nijeryalı oyuncu, uzaktan ve sert şutları ile dikkat çekiyor. Ligin ikinci yarısında kaptığı formayı bırakmaya niyetinin olmadığını dile getiren Fidelis Iria, her geçen hafta daha da kendini toparlamaya başladığını Yozgatspor’un şampiyonluğu için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi.
05 Mart 2019 Salı 00:00
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