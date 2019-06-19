Formalar satışa çıktı

Sorgun Belediyespor taraftarlarının takıma destek olması amacıyla talep ettiği taraftar formaları Sorgun’a gelerek satışa sunuldu. Sorgun Belediyespor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ‘’Formalar gelmiştir. Formalardan elde edilecek gelir tamamen takıma aktarılacak. Ürünler kulüp tarafından satılacak, forma alarak kulübe 100 lira bağışta bulunabilirsiniz. Bu takım tüm Sorgunluların sizlerin desteğiyle daha iyi yerlerde görmek için sahip çıkalım’’ denildi.