Florya Yozgatsporlu oyuncuya emanet

Yeniçağ gazetesinin haberine göre, Galatasaray Fatih Terim'in yerine iyi bir teknik direktör bulana kadar Florya, 1981 doğumlu genç antrenör Ceyhun Müderrisoğlu'na emanet. Fatih Terim ile Mustafa Cengiz arasında yaşananlardan sonra yeni sezonda iki isim birlikte çalışmayacak. Mustafa Cengiz, aday olmadığını açıklamıştı. Fatih Terim'in sözleşmesi de 31 Mayıs'ta bitiyor. 19 Haziran'daki seçime kadar ara bir formül üzerinde duruluyor. Ceyhun Müderrisoğlu ismi öne çıktı! Galatasaray'da seçim sürecinde Florya'da bir teknik adam olmayacak. Hem genç futbolcular hem de hali hazırda kadroda bulunan isimler idman yapmak isterse sürpriz bir isimle birlikte çalışacaklar. 19 Haziran öncesi Florya'da antrenman yapmak isteyen oyuncu olursa altyapı hocaları devreye girecek. U-19 Takımı Teknik Sorumlusu ve Akademi Koordinatörü Ceyhun Müderrisoğlu'nun teknik direktör meselesi kesinlik kazanana kadar takımı çalıştırabileceği öğrenildi. 1981 doğumlu olan Ceyhun Müderrisoğlu, İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray U16, U19 takımlarında yardımcı antrenörlük yapan Müderrisoğlu daha sonra sırasıyla Galatasaray U17, U19 ve U21 takımlarında teknik direktörlük yaptı. Ceyhun Müderrisoğlu futbolculuğu döneminde de Galatasaray, Beylerbeyi, Yimpaş Yozgatspor ve Eyüpspor gibi takımlarda oynamıştı. Ara transfer döneminde Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu, ortaya koyduğu performansla göz doldurmuştu.