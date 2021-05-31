Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1422
ALTIN
525.027
DOLAR
8.5610
STERLİN
12.1708
EURO
10.4294

Florya Yozgatsporlu oyuncuya emanet

YOZGATSPOR’un Birinci Lig’de mücadele ettiği 2006-2007 sezonunda kırmızı siyahlı formayı giyen ve futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray alt yapılarında teknik direktörlük yapan Ceyhun Müderrisoğlu Galatasaray teknik direktörlüğü görevine getirildiği öğrenildi.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 00:49
Florya Yozgatsporlu oyuncuya emanet

Yeniçağ gazetesinin haberine göre, Galatasaray Fatih Terim'in yerine iyi bir teknik direktör bulana kadar Florya, 1981 doğumlu genç antrenör Ceyhun Müderrisoğlu'na emanet. Fatih Terim ile Mustafa Cengiz arasında yaşananlardan sonra yeni sezonda iki isim birlikte çalışmayacak. Mustafa Cengiz, aday olmadığını açıklamıştı. Fatih Terim'in sözleşmesi de 31 Mayıs'ta bitiyor. 19 Haziran'daki seçime kadar ara bir formül üzerinde duruluyor. Ceyhun Müderrisoğlu ismi öne çıktı!  Galatasaray'da seçim sürecinde Florya'da bir teknik adam olmayacak. Hem genç futbolcular hem de hali hazırda kadroda bulunan isimler idman yapmak isterse sürpriz bir isimle birlikte çalışacaklar. 19 Haziran öncesi Florya'da antrenman yapmak isteyen oyuncu olursa altyapı hocaları devreye girecek. U-19 Takımı Teknik Sorumlusu ve Akademi Koordinatörü Ceyhun Müderrisoğlu'nun teknik direktör meselesi kesinlik kazanana kadar takımı çalıştırabileceği öğrenildi. 1981 doğumlu olan Ceyhun Müderrisoğlu, İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray U16, U19 takımlarında yardımcı antrenörlük yapan Müderrisoğlu daha sonra sırasıyla Galatasaray U17, U19 ve U21 takımlarında teknik direktörlük yaptı. Ceyhun Müderrisoğlu futbolculuğu döneminde de Galatasaray, Beylerbeyi, Yimpaş Yozgatspor ve Eyüpspor gibi takımlarda oynamıştı. Ara transfer döneminde Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu, ortaya koyduğu performansla göz doldurmuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Florya Yozgatsporlu Oyuncuya Emanet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgatspor küme düştü
Yozgatspor küme düştü
Çandır fırsat tepti
Çandır fırsat tepti
Hentbol müsabakaları tamamlandı
Hentbol müsabakaları tamamlandı
Altınkaya Sorgun Belediyespor’da
Altınkaya Sorgun Belediyespor’da
STADIN ÇiMLERi YEŞERDi
STADIN ÇiMLERi YEŞERDi
Kızlar Milli takım kampında
Kızlar Milli takım kampında
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim