Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Fitness salonu açıldı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Projesi kapsamında Yozgat'ın Sorgun ilçesi Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne fitness salonu açıldı.

13 Ocak 2022 Perşembe 00:21
Fitness salonu açıldı

 Açılışta konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, fitness salonunun açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Beden eğitim öğretmeni Ahmet Türkoğlu da okulun açık olduğu saatlerde salondaki spor aletlerinden öğrenci, öğretmen ve velilerin yararlanacağını söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla yeni yaşam şekillerinin oluşmaya başladığını aktaran Türkoğlu, ‘’Hareketsizlik ve buna bağlı olarak öğrenci, öğretmen ve velilerimizde ortaya çıkan bedensel ve psikososyal problemleri, fiziksel aktivite, spor ile ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz’’ dedi. •aa•

Anahtar Kelimeler:
Fitness Salonu AçıldıYozgatIlerigazetesiOcakPerşembeHaberDinÖğretimiGenelMüdürlüğüERDEMFitnessSalonuAçıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çayıralan’da kamp devam ediyor
Çayıralan’da kamp devam ediyor
Solhanspor’a hazırlanıyor
Solhanspor’a hazırlanıyor
Engelliler hazırlıklara başlayacak
Engelliler hazırlıklara başlayacak
Ziyaret olumlu geçti
Ziyaret olumlu geçti
Şampiyondan ziyaret
Şampiyondan ziyaret
Sorgun’da yoğun mesai
Sorgun’da yoğun mesai
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim