Fitness salonu açıldı

Açılışta konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, fitness salonunun açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Beden eğitim öğretmeni Ahmet Türkoğlu da okulun açık olduğu saatlerde salondaki spor aletlerinden öğrenci, öğretmen ve velilerin yararlanacağını söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla yeni yaşam şekillerinin oluşmaya başladığını aktaran Türkoğlu, ‘’Hareketsizlik ve buna bağlı olarak öğrenci, öğretmen ve velilerimizde ortaya çıkan bedensel ve psikososyal problemleri, fiziksel aktivite, spor ile ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz’’ dedi. •aa•