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Fırsatı değerlendirelim

24 Şubat 2017 Cuma 06:00
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Yozgat Lokantacılar ve Kahveciler Odası Başkanı Eyüp Coşgun, Yozgat’ın 15 yıl sonra büyük bir kulübü misafir edeceğini belirterek, bunun fırsata çevrilmesi gerektiğini söyledi.

Fırsatı değerlendirelim
Yozgat Lokantacılar ve Kahveciler Odası Başkanı Eyüp Coşgun,  Hentbol Süper Ligi’nde mücadele veren Yozgat Bozokspor’un Beşiktaş Mogaz ile oynayacağı maçta tribünlerin doldurularak, Pazar gününün şölene çevrilmesini önerdi.
Yozgat’ın tanıtımı açısından bu tür organizasyonların fırsat olduğunu dile getiren Coşgun, “Lokantacılar ve Kahveciler Odası yönetimi ve üyeleri olarak Pazar günü takımımızı destekleyeceğiz. Bizimle birlikte diğer sivil toplum örgütü ve meslek odaları da tribünde yer alarak tanıtım adına bir adım atacaktır. Yozgat’ın son dönemlerdeki kötü imajının silinmesi için Hentbol Süper Ligi’ndeki Beşiktaş Mogaz maçı bir fırsat olarak görülmelidir. Başta Valilik olamak üzere Belediye ve diğer kamu kurumları da takımımızı desteklemek ve Yozgat’ın tanıtım, reklamı için hazırlık yapmalıdır” dedi.
Coşgun ayrıca geçen hafta yaşanan ve istenmeyen görüntülerin ortaya çıktığı Yozgatspor 1959 FK, Altındağ Belediyespor maçının unutulması ve unutturulması için Pazar gününün de değerlendirilebileceğini ifade etti. 

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