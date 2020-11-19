Fırat’a 3 maç ceza

Kütahyaspor ile oynanan müsabakanın 90+4’üncü dakikada Kütahyaspor kalecisi ile tartışan ve iki oyuncu arasında yaşanan itiş kalkış sonrasında direk kırmızı kart ile cezalandırılan Mehmet Fırat Demir için Disiplin Kurulu kararı açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından alınan karara göre Yozgatspor sporcusu Mehmet Fırat Demir'in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve bin 500 lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği bildirildi.