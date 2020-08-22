Fırat Demir Yozgat'a geldi

Teknik direktör Nihat Tinel ve Yozgatspor yönetiminin listesinde yer alan oyuncular ile tek tek görüşen kırmızı siyahlı ekibin transfer komitesi son olarak geçen sezon başında Yozgat’a gelen ve anlaşma sağlanmasına rağmen tekrar gönderilen Fırat Demir ile kırmızı siyahlı ekip yeniden masaya oturdu. Önceki gün tecrübeli oyuncuyu Yozgat’ta davet eden Yozgatspor yönetiminin başarılı oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Yozgatspor’un önceki günkü antrenmanını da izleyen tecrübeli futbolcunun imza atması bekleniyor.