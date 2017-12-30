FiNALLERE HAZIRLANIYORLAR

Hentbol Antrenörü Enis Atmaca, kendilerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ANALİG İç Anadolu Hentbol Grup Müsabakalarında sporcularının çok iyi mücadele ederek şampiyon olduğunu ve Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakalarında mücadele etmeye hak kazandıklarını söyledi. Sporcularını gösterdiği performanstan dolayı kutladığını dile getiren Atmaca, ‘’Şimdi yarı final müsabakalarına hazırlanıyoruz. Ben inanıyorum ki yarı final müsabakalarında da takımım başarılı olacaktır’’ dedi.