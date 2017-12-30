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FiNALLERE HAZIRLANIYORLAR

YOZGAT’ta düzenlenen ANALİG İç Anadolu Hentbol Grup Müsabakalarında gösterdiği performans ile şampiyonluk turu atan Yozgat kız hentbol takımı yarı final müsabakalarına iddialı hazırlanıyor.

FiNALLERE HAZIRLANIYORLAR

YOZGAT’ta düzenlenen ANALİG İç Anadolu Hentbol Grup Müsabakalarında gösterdiği performans ile şampiyonluk turu atan Yozgat kız hentbol takımı yarı final müsabakalarına iddialı hazırlanıyor.

30 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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FiNALLERE HAZIRLANIYORLAR

 Hentbol Antrenörü Enis Atmaca, kendilerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ANALİG İç Anadolu Hentbol Grup Müsabakalarında sporcularının çok iyi mücadele ederek şampiyon olduğunu ve Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakalarında mücadele etmeye hak kazandıklarını söyledi. Sporcularını gösterdiği performanstan dolayı kutladığını dile getiren Atmaca, ‘’Şimdi yarı final müsabakalarına hazırlanıyoruz. Ben inanıyorum ki yarı final müsabakalarında da takımım başarılı olacaktır’’ dedi.

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