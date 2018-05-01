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Finaller tamamlandı

OKUL Sporları kapsamında Yozgat’ta gerçekleştirilen Yıldız kız ve erkekler yarı final futbol müsabakaları Bozok stadında oynanan final maçları ile tamamlandı.

Finaller tamamlandı

OKUL Sporları kapsamında Yozgat’ta gerçekleştirilen Yıldız kız ve erkekler yarı final futbol müsabakaları Bozok stadında oynanan final maçları ile tamamlandı.

01 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Finaller tamamlandı

Oldukça çekişmeli geçen müsabakalarda kendi gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çapraz eşleşme ile final müsabakası oynadılar. Final müsabakası oynamaya hak kazanan kızlarda Afyonkarahisar Taşoluk Fatih Ortaokulu’nu 3-1 yenen Konya Karaaslan Atatürk Ortaokulu, ile Tokat Tepeşehir Yatılı Bölge Ortaokulu’nu 2-1 yenen İzmir Tahir Merzeci Ortaokulu Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanırken, erkeklerde ise İzmir Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu’nu 1-0 yenen Eskişehir Melahat Ünügür Ortaokulu ile Kayseri Osman Düsügel Ortaokulu’nu 3-1 yenen İstanbul Melahat Akkutlu Ortaokulu Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.  Müsabakalar sonrasında Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan dört takıma madalyaları verildi. 

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