Finaller tamamlandı

Oldukça çekişmeli geçen müsabakalarda kendi gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çapraz eşleşme ile final müsabakası oynadılar. Final müsabakası oynamaya hak kazanan kızlarda Afyonkarahisar Taşoluk Fatih Ortaokulu’nu 3-1 yenen Konya Karaaslan Atatürk Ortaokulu, ile Tokat Tepeşehir Yatılı Bölge Ortaokulu’nu 2-1 yenen İzmir Tahir Merzeci Ortaokulu Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanırken, erkeklerde ise İzmir Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu’nu 1-0 yenen Eskişehir Melahat Ünügür Ortaokulu ile Kayseri Osman Düsügel Ortaokulu’nu 3-1 yenen İstanbul Melahat Akkutlu Ortaokulu Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı. Müsabakalar sonrasında Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan dört takıma madalyaları verildi.