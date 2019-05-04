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Finalistler bugün belli oluyor

YOZGAT’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen U19 Türkiye şampiyonası birinci kademe grup müsabakalarında yarın final oynayacak iki takım bugün oynanacak iki karşılaşma sonrasında belli olacak.

Finalistler bugün belli oluyor

YOZGAT’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen U19 Türkiye şampiyonası birinci kademe grup müsabakalarında yarın final oynayacak iki takım bugün oynanacak iki karşılaşma sonrasında belli olacak.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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Finalistler bugün belli oluyor

6 takımın katılımı ile Bozok stadında oynanan müsabakalar oldukça çekişmeli geçiyor. Bugün Ankara Yenimahalle Belediyespor ile Tokat Erbaaspor, Kırıkkale Yahşihanspor ile de Erzincan Enerji Belediyespor karşı karşıya gelecek. Ankara Yenimahalle Belediyespor ile Tokat Erbaaspor arasında oynanacak olan müsabakada galip gelen takım yarın bir üst tura çıkabilmek için final müsabakası oynayacak. Eğer bu müsabakadan beraberlik çıkarsa iki takım seri penaltı atışları kullanacak ve penaltı alışları sonrasında galip gelen takım finale yükselecek. Kırıkkale Yahşihanspor ile Erzincan Enerji Belediyespor arasında oynanacak olan müsabakada ise Kırıkkale Yahşihanspor sahadan galip yada beraberlik ile ayrılması durumunda Pazar günü final müsabakası oynamaya hak kazanacak. Erzincan Enerji Belediyespor’un ise kazanmaktan başka şansı yok.

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