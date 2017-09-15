Finalin adı Kocaeli-Erzincan

8 grupta 32 takımın mücadele verdiği ikinci turda gruplarından birinci olarak çıkacak 8 takım final grubunda mücadele hakkını elde edecek. İkinci tur karşılaşmaları Yozgat ile birlikte Nevşehir, Adana, Malatya, Samsun, Kırıkkale'de iki grup, Denizli illerinde gerçekleştiriliyor. Şampiyonanın ikinci eleme turu, 25 grubun birincileri ile en iyi puan ve averaja sahip 7 ikinci olmak üzere toplam 32 takımın katılımı ile oynandı.

Önceki gün oynanan karşılaşmalardan galibiyetle ayrılan takımlar bugün final maçı için sahaya çıkacak. Yozgat’ta Eruh Sağlıkspor’u 6-1 yenen Erzincan Gençler takımı ile, Konak Belediyesi’ni 2-1 yenen Kocaeli Harp-İşspor bugün final müsabakasında karşı karşıya gelecek.

