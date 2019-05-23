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FiNALE KALDILAR

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan güreş kursuna katılan sporcular grup müsabakalarından başarıyla döndüler.

FiNALE KALDILAR

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan güreş kursuna katılan sporcular grup müsabakalarından başarıyla döndüler.

23 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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FiNALE KALDILAR

Türkiye Güreş Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan 11, 12 ve 13 yaş grupları minikler Grekoromen sitil güreş grup müsabakalarına Yozgat’ı temsilen katılan güreşçiler gösterdikleri performans ile büyük beğeni toplarken, Türkiye Şampiyonası Finallerine de adlarını yazdırdılar. Malatya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen müsabakalara Yozgat’ı temsilen katılan sporcular 3 üçüncülük, 1 İkincilik, 2 Yedincilik ve 1’de Altıncılık alarak Türkiye Şampiyonası finallerine katılacaklar. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezi Antrenörleri Atilla Kirazlı, Mehmet Karadavut ve Muharrem Açıkyürek gözetiminde Malatya’da düzenlenen gurup müsabakalarına katılan Yozgatlı güreşçilerin hedefi Türkiye şampiyonluğu. Grup müsabakaları sonunda 30 kiloda Hüseyin Durusoy, 34 kiloda Ercan Doğru ve 62 kiloda Sefa Solmaz 3’üncü. 78 kiloda Aziz Akyüz 2’inci, 38 kiloda Ebutalip Polat ve 48 kiloda Abdullah Emir Avcı 7’inci. 68 kiloda Burak çiftçi ise 6’ıncı olarak Ankara’da yapılacak olan Türkiye şampiyonası finallerine gitmeye hak kazandılar. Dereceye giren Yozgatlı 8 sporcu 13-16 Haziran’da tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan Türkiye şampiyonasında Yozgat’ı temsil edip, hedeflerini Türkiye şampiyonluğu olarak belirlediler.

Son Güncelleme: 22.05.2019 17:32
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