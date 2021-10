Final müsabakasını izlediler

Bölükbaşı halı saha tesislerinde oynanan müsabakalarda tüm rakiplerini yenen Yozgat Blue Stars ile Has Yozgatlılar takımları final müsabakasında karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen final müsabakası sonrasında rakibini 4-2 mağlup eden Has Yozgatlılar şampiyonluk turu attı. Yozgat Blue Stars ile Has Yozgatlılar arasında oynanan final müsabakasını AK Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer ile birlikte Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer de izledi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, AK Gençlik Yozgat Turnuvası adı altında düzenlenen 15-25 yaş futbol müsabakalarının sonuna geldiklerini söyledi. AK Gençlik Yozgat Turnuvasında 15 takımdan 165 oyuncunun katılımı ile müsabakaların oynandığını dile getiren Taşdemir, ‘’Final maçı ile birlikte 22 müsabaka oynandı. Final maçında kazanana Kupa ve sürpriz hediyeler verildi. AK Parti Gençliği olarak Genç kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzu ve sporun kardeşlik dostluk ve yardımlaşmayı gerektirdiğini hatırlatmak istedik. Bunun ilkini yapmaya başladık ve bundan sonrası içinde Yozgat ve 13 ilçesiyle bu işi daha büyük çaplı yapacağımızı Genç kardeşlerimizin talepleri üzerine değerlendirmeye aldık’’ dedi. Taşdemir, ‘’Bakanımız Bekir Bozdağ ve Milletvekilimiz Yusuf Başer, final maçını izlemek ve hediyelerini takdim etmek üzere gençlerimizle buluştu. İl Başkanımız Yusuf Başer, Belediye Başkanımız Celal Köse ve kıymetli misafirlerimiz ile AK Gençlik Yozgat futbol turnuvasının bu son gününde katılımcılara, ter döken genç arkadaşlarıma teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu. Konuşmaların ardından kupa törenine geçildi. AK Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer dereceye giren takımlara kupa ve hediyelerini verdi. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, ‘’Sağlam Kafa, Sağlam Vücutta Bulunur’’ diyerek, ‘’Partimizin Gençlik Kolları mensup kardeşlerimin şampiyonluk müsabakasını seyrettik. Maçlar kıran kıran kırana, kardeşçe geçti. Bu tür müsabakalar gençlerimizi zinde tuttuğu gibi kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendiriyor. Şampiyon olan takımı kutluyorum. İnanıyorum bu müsabakalar sonunda herkes şampiyon olacak’’ şeklinde konuştu. •İhsan Çelikkaya•