Final için sahaya çıkacak

Toplam 6 takımın mücadele ettiği grup müsabakalarında takımlar üçerli 2 gruba ayrıldı. Yozgat temsilcisi Yemeoğlu Bozokspor ise Aksaray Kılıçarslanspor ve Niğde Azatlıspor takımlarının yer aldığı grupta mücadele ediyor. Grup müsabakalarının ilk gününde Aksaray Kılıçarslanspor takımını 1-0 yenen Yemenoğlu Bozokspor, bu gün Niğde Azatlıspor ile kendi grubunda çıkarak final oynamak için mücadele edecek. Bugün Niğde temsilcisini yenmesi durumunda kendi grubunu lider olarak tamamlayacak olan Yemenoğlu Bozokspor diğer grubun birincisi ile final müsabakasına çıkacak. O müsabakayı da kazanması durumunda ikinci tur müsabakalarına yükselmeye hak kazanacak.

