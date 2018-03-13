Final hazırlığındalar

Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, 18-20 Mart tarihleri arasında Adıyaman’da gerçekleştirilecek olan Play-Off final grubunda Birinci Lig’e çıkmak için mücadele edeceklerini söyledi. Pazar günü başlayacak olan müsabakalarda ilk rakiplerinin Sungurlu Belediyespor olduğunu vurgulayan genç Antrenör, ‘’İkinci müsabakamızı ise İzmir temsilcisi Saint Joseph takımı ile oynayacağın, final müsabakalarının son gününde ise Adana Seyhan Belediyespor ile karşılaşıp müsabakaları tamamlayacağız. Çok güçlü takımların yer aldığı final grubunda ilk iki sırayı almamız durumunda Birinci Lig’e yükseleceğiz. Biz takım olarak buna inandık ve final grubunda karşılaşacağımız üç rakibimizi de yenebilecek güce sahibiz. Hiç birimiz için kolay geçmeyecek olan final grubunda şampiyonluk turu atan tarafın bizim olmamızı istiyoruz’’ dedi.