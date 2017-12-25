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Filenin Arslanları 

Filenin Arslanları 

25 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
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Filenin Arslanları 

ERKEKLER Voleybol 2’inci Ligi 3’üncü grupta mücadele veren Sorgun Belediyespor, derbi niteliği taşıyan iki karşılaşmadan birisini kazanmasına karşın, rakibine puan verirken, diğerini kaybetti, puan alamadı. Sarı siyahlı filenin Arslanları, lige iyi bir başlangıç yaptı. İlk seti, ligden çekilen Orduspor’a verdi. Sorgun Belediyespor, Orduspor’u 3-1’lik skorla geçti. Ancak, Orduspor’un ligden çekilmesi nedeniyle maç 3-0 olarak tescil edildi. Sorgun Belediyespor, deplasmanda Erzurum Spor Lisesi ile deplasmanda karşılaştı, 3 seti kazanırken, rakibine bir set verdi. Sarı siyahlılar, derbi niteliği taşıyan maçta, Bafra Belediyespor’u 3-2 yendi ama rakibine puan aldı. Sorgun temsilcisi, son maçında puan kaybı bulunmayan Sungurlu Belediyespor’a da 3-0 yenilerek, ligin ilk yarısını ikinci sırada kapattı.

Sorgun’da 2 ayrılık
ERKEKLER Voleybol 2’inci Ligi 3’üncü Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, ligin ilk yarısında istediği performansı alamadığı iki oyuncusuyla yollarını ayırdı. Sarı siyahlı ekibin sezon başında formasını giyen Sinan Polat ve Halil İbrahim Öksüz ile karşılıklı görüşülüp,  sözleşme feshedildi. Sarı siyahlı ekibin yöneticileri, ikinci yarıda takımda katkıda bulunacak üç oyuncu ile görüşmelerini sürdüğünü, önümüzdeki günlerde transferin sonuçlandırmaları bekleniyor. 

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