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FiLELER YENiLENDi

YOZGAT Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda oynanan hentbol müsabakalarında sürekli yırtılan kale fileleri daha kalitelileri ile değiştirildi.

FiLELER YENiLENDi

YOZGAT Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda oynanan hentbol müsabakalarında sürekli yırtılan kale fileleri daha kalitelileri ile değiştirildi.

02 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
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FiLELER YENiLENDi

İleri Gazetesi olarak daha önce defalarca Hentbol kale direklerinin antrenmana dahi dayanamadığı ve sıfır takılan filelerin daha takımların maç yapmadan yırtıldığı yönünde haberler yazmıştık. Yazılan bu haberler ve yapılan sözlü uyarıların ardından Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından uzun süre sonra kale fileleri nihayet değiştirildi. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine getirilen Rasim Parlak’ın basın mensupları ile tanışma toplantısında bazı basın mensuplarının sorunu dile getirmesinin ardından ilgili birimler harekete geçirilerek, orijinal maç fileleri alındı ve bugün oynanacak olan Yozgat Bozokspor, Mersin İdmanyurdu müsabakasında kullanılacak. 

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FiLELER YENiLENDi
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