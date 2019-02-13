Filede şampiyonluk turu

Celal Atik Spor Salonunda oynanan final müsabakalarında kızlarda Şefaatli Fatih Ortaokulu ile Boğazlıyan Şehit Necdet Yalçın Ortaokulu, erkeklerde ise Sorgun Milli Egemenlik Orta Okulu ile Yerköy Reşet Akyün Ortaokulu il şampiyonluğu için final müsabakasında karşı karşıya geldiler. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonrasında kızlarda Şefaatli Fatih Ortaokulu, erkeklerde ise Sorgun Milli Egemenlik Orta Okulu rakiplerini yenerek şampiyonluk turu attılar. Müsabakalar sonrasında şampiyon olan takımlar ile ikinci olan takımlara kupa ve madalyaları verildi. Şampiyon olan Şefaatli Fatih Ortaokulu, ile Sorgun Milli Egemenlik Orta Okulu Türkiye Şampiyonası birinci kademe grup müsabakalarında Yozgat’ı temsil edecek.