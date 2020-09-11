Fikstür çekim tarihi belli oldu

Daha önce grupları belirlenen takımların fikstürlerinin 15 Eylül tarihinde çekileceği bildirildi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, ‘’Federasyonumuzun 2020 faaliyet programında yer alan Tekerlekli Sandalye Basketbol 2020-2021 sezonu Süper Lig, 1, 2 ve 3. Lig fikstürü 15 Eylül Salı günü Ankara’da çekilecektir. Söz konusu fikstür çekimine kulüp yetkilileri Covit-19 pandemisi tedbirleri nedeniyle katılmayacak olup federasyonumuzun wep sayfasından ve Facebook hesabından canlı olarak yayınlanacaktır’’ denildi.