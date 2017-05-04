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Fikstür çekildi maçlar başladı

04 Mayıs 2017 Perşembe 23:59
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U-19 Birinci kademe müsabakalarında iki guruba ev sahipliği yapacak olan Yozgat’ta Amatör Spor Kulüpleri Federasyon’unda düzenlenen fikstür çekimi ile mücadele edecek takımların rakipler belli olurken, müsabakalar dün başladı.

Fikstür çekildi maçlar başladı
Kura çekimine ASKF Yozgat İl Başkanı Hakan Bektaş, Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, Gençlik Spor İl Müdürlüğü şube müdürü Hayati Şahbaz ve takımların temsilcileri katıldı.
Karşılaşmalar Bozok Stadyumu ve Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsünde bulunan sentetik sahada oynanacak. 6 Takımın ikişer gruptan mücadele edeceği karşılaşmalar dün başladı ve yarın sona erecek. Yozgat’ta oynanacak olan karşılaşmalarda Nevşehir Gençlik Spor, Cebeci Spor, Maraş Spor, Kırşehir Gençlik Hizmetleri Spor, Sivas Demirspor ve Yenimahalle Belediye Spor bulunuyor. 
A ve B gruplarına ayrılan takımların mücadeleleri dün saat 15.00’da başladı. ASKF Yozgat İl Başkanı Hakan Bektaş kulüp temsilcilerinden yaşanabilecek herhangi bir aksaklığa karşı sağduyu ile yaklaşmalarını istedi. 
Bektaş, “Eksiklerimiz olabilir. Mazur görmenizi istiyorum. En iyi şekilde sizleri ağırlamak istiyoruz. Oluşabilecek herhangi bir sakatlık durumunda gereken her şeyi yapacağız. Masör ihtiyacınız olursa bunu da karşılayacağız. Turnuvamız inşallah kazasız belasız geçer. Bütün katılan takımlara başarılar diliyorum. Çok önemli mücadeleler oynanacak” dedi.
Fikstür çekimi sonrası eşleşmeler şu şekilde oldu.
A GRUBU
04 Mayıs 2017 Nevşehirspor Gençlik Spor – Cebeci Spor – Bozok Üniversitesi Suni Saha
05 Mayıs 2017 Maraşspor – Nevşehir Gençlik Spor – Bozok Stadyumu
06 Mayıs 2017 Cebeci Spor – Maraşspor – Bozok Stadyumu
B GRUBU
04 Mayıs 2017 Kırşehir Gençlik Hiz. Spor – Yenimahalle Spor – Bozok Stadyumu
05 Mayıs 2017 Sivas Demir Spor – Kırşehir Gençlik Hiz. Spor – Bozok Üniversitesi Suni Saha
06 Mayıs 2017 Yenimahalle Spor – Sivas Demir Spor - Bozok Üniversitesi Suni Saha
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