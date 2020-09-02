Fikstür çekildi Lig başlıyor

TFF Olağan Genel Kurulu'nun ardından yapılan fikstür çekimine TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp başkanları ile temsilcileri katıldı. TFF 3. Lig'de yeni sezon 19 Eylül 2020 tarihinde başlayıp, normal sezon 1 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, fikstür çekimi töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Başkanımız Sayın Nihat Özdemir, Genel Kurul konuşmasında, bizlerin ve 2. ve 3. Lig takımlarımızın hayali olan projeyi açıkladı. Son dönemde futbola önemli yatırımlar yapan misli.com ile TFF 2. Lig ve 3. Lig'in hem isim hem yayın hakları için çok önemli bir anlaşma yaptık. Bu iş birliğinin gerçekleşmesi için uzun zamandır görüşmelerimizi sürdürüyorduk. Yeni sezonla birlikte kulüplerimizin gelirleri artacak. Özellikle maçların yayınlanması sayesinde, 2. Lig ve 3. Lig'in çok sayıda futbolseverlere ulaşması sağlanacak. Alt liglerin marka değerini artırmak için çalışmalarımız devam edecek. Pandemi süreci hepimiz için zor geçiyor. Federasyon olarak en büyük isteğimiz, buna rağmen futbol maçlarımızın seyircili olarak oynatmak. 1 Ekim itibariyle, sınırlı da olsa tribünlerimizde taraftarlarımız olacak. Alt liglerimizde oyuncu yetişmesini çok önemsiyoruz. Bunun için gençlere yatırım yapmanızı tavsiye ediyoruz. Centilmence bir yarış ve sezon temenni ediyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." Lig'de son 4 takım Bölgesel Amatör Lig'e düşecek. Her Gruptan birinci olan takım 2'inci Lig'e terfi ederken, gruplarında 2, 3, 4 ve 5'inci sırada yer alan 4 takım plaf-off oynayarak, 2'inci lige çıkacak diğer 2 takımı belirlenecek.

1. Hafta

Karaman Belediye-Tekirdağspor

Mardin B. BaşakSpor-Tokatspor

Fethiyespor-Nazilli Belediye

Erzin Spor-Halide Edip Adıvar

Yomra Spor-Darıca Gençler

Ceyhan Spor-Çengelköy

Büyükçekmece-YOZGATSPOR1959

Kahta 02 Spor-Ağrı 1970 Spor

2. Hafta

Tekirdağspor-Büyükçekmece

Halide Edip Adıvar-Bld. Kütahya

Tokatspor -Erzin Spor

Ağrı 1970 Spor-Mardin B. Başak

Çengelköy-Kahta 02 Spor

Nazilli Belediye-Ceyhan Spor

Darıca Gençler-Fethiyespor

Yozgatspor 1959-Yomra Spor

3. Hafta

Büyükçekmece-Karaman Bld.

Yomra Spor-Tekirdağspor

Fethiyespor-Yozgatspor 1959

Ceyhan Spor-Darıca Gençler

Kahta 02 Spor -Nazilli Belediye

Mardin B. Başak-Çengelköy

Erzin Spor -Ağrı 1970 Spor

Belediye Kütahya-Tokatspor

4. Hafta

Tekirdağspor-Fethiyespor

Karaman Belediyes-Yomra Spor

Tokatspor-Halide Edip Adıvar

Ağrı 1970 Spor-Bld. Kütahya

Çengelköy-Erzin Spor A.Ş.

Nazilli Belediye-Mardin B. Başak

Darıca Gençler- Kahta 02 Spor

Yozgatspor 1959-Ceyhan Spor

5. Hafta

Yomra Spor-Büyükçekmece

Fethiyespor-Karaman Belediye

Ceyhan Spor-Tekirdağspor

Kahta 02 Spor -Yozgatspor 1959

Mardin B. Başak-Darıca Gençler

Erzin Spor-Nazilli Belediye

Belediye Kütahya-Çengelköy

Halide Edip Adıvar-Ağrı1970

6. Hafta

Tekirdağ-Kahta 02 Spor

Karaman Belediye-Ceyhan Spor

Büyükçekmece-Fethiyespor

Ağrı 1970 Spor-Tokatspor

Çengelköy-Halide Edip Adıvar

Nazilli Belediye-Bld. Kütahya

Darıca Gençler-Erzin Spor

Yozgatspor-Mardin B. Başak

7. Hafta

Fethiyespor-Yomra Spor

Ceyhan Spor-Büyükçekmece

Kahta 02-Karaman Belediye

Mardin B. Başak-Tekirdağspor

Erzin Spor-Yozgatspor 1959

Bld. Kütahya-Darıca Gençler

Halide Edip Adıvar-Nazilli Bld.

Tokatspor-Çengelköy

8. Hafta

Tekirdağspor-Erzin Spor

Karaman Bld.-Mardin B. Başak

Büyükçekmece-Kahta 02 Spor

Yomra Spor-Ceyhan Spor

Çengelköy-Ağrı 1970 Spor

Nazilli Belediye-Tokatspor

Darıca Gençler-H. Edip Adıvar

Yozgatspor 1959-Bld. Kütahya

9. Hafta

Ceyhan Spor-Fethiyespor

Kahta 02 Spor -Yomra Spor

Mardin B. Başak-Büyükçekmece

Erzin Spor-Karaman Belediye

Belediye Kütahya-Tekirdağspor

Halide Edip Adıvar-Yozgatspor

Tokatspor -Darıca Gençler

Ağrı 1970 Spor-Nazilli Belediye

10. Hafta

TekirdağsporHalide Edip Adıvar

Karaman Belediye-Bld. Kütahya

Büyükçekmece-Erzin Spor

Yomra Spor-Mardin B. Başak

Fethiyespor-Kahta 02 Spor

Nazilli Belediye-Çengelköy

Darıca Gençler-Ağrı 1970 Spor

Yozgatspor 1959-Tokatspor

11. Hafta

Kahta 02 Spor -Ceyhan Spor

Mardin B. Başak-Fethiyespor

Erzin Spor-Yomra Spor

Bld. Kütahya-Büyükçekmece

Halide Edip Adıvar-Karaman Bld.

Tokatspor -Tekirdağspor

Ağrı 1970 Spor-Yozgatspor

Çengelköy-Darıca Gençlerbirliği

12. Hafta

Tekirdağspor-Ağrı 1970 Spor

Karaman Belediye-Tokatspor

Büyükçekmece-H. Edip Adıvar

Yomra Spor-Belediye Kütahya

Fethiyespor-Erzin Spor

Ceyhan Spor-Mardin B. Başak

Darıca Gençle-Nazilli Belediye

Yozgatspor 1959-Çengelköy

13. Hafta

Mardin B. Başak-Kahta 02 Spor

Erzin Spor-Ceyhan Spor

Belediye Kütahya-Fethiyespor

Halide Edip Adıvar-Yomra Spor

Tokatspor-Büyükçekmece

Ağrı 1970 Spor-Karaman Bld.

Çengelköy-Tekirdağspor

Nazilli Belediye-Yozgatspor

14. Hafta

Tekirdağspor-Nazilli Belediye

Karaman Belediye- Çengelköy

Büyükçekmece-Ağrı 1970 Spor

Yomra Spor-Tokatspor

Fethiyespor-Halide Edip Adıvar

Ceyhan Spor-Bld. Kütahyaspor

Kahta 02 Spor -Erzin Spor

Yozgatspor 1959-Darıca Gençler

15. Hafta

Erzin Spor-Mardin B. Başak

Belediye Kütahya-Kahta 02 Spor

Halide Edip Adıvar-Ceyhan Spor

Tokatspor -Fethiyespor

Ağrı 1970 Spor-Yomra Spor

Çengelköy-Büyükçekmece

Nazilli Bld.-Karaman Belediye

Darıca Gençler-Tekirdağspor

16. Hafta

Tekirdağspor-Yozgatspor 1959

Karaman Bld.-Darıca Gençler

Büyükçekmece-Nazilli Belediye

Yomra Spor-Çengelköy

Fethiyespor-Ağrı 1970 Spor

Ceyhan Spor-Tokatspor

Kahta 02-Halide Edip Adıvar

Mardin B. Başak-Bld. Kütahya

17. Hafta

Belediye Kütahya-Erzin Spor

H. Edip Adıvar-Mardin B. Başak

Tokatspor-Kahta 02 Spor

Ağrı 1970 Spor-Ceyhan Spor

Çengelköy-Fethiyespor

Nazilli Belediye-Yomra Spor

Darıca Gençler-Büyükçekmece

Yozgatspor-Karaman Belediye