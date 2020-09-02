Fikstür çekildi Lig başlıyor

TFF Olağan Genel Kurulu'nun ardından yapılan fikstür çekimine TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp başkanları ile temsilcileri katıldı. TFF 3. Lig'de yeni sezon 19 Eylül 2020 tarihinde başlayıp, normal sezon 1 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, fikstür çekimi töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Başkanımız Sayın Nihat Özdemir, Genel Kurul konuşmasında, bizlerin ve 2. ve 3. Lig takımlarımızın hayali olan projeyi açıkladı. Son dönemde futbola önemli yatırımlar yapan misli.com ile TFF 2. Lig ve 3. Lig'in hem isim hem yayın hakları için çok önemli bir anlaşma yaptık. Bu iş birliğinin gerçekleşmesi için uzun zamandır görüşmelerimizi sürdürüyorduk. Yeni sezonla birlikte kulüplerimizin gelirleri artacak. Özellikle maçların yayınlanması sayesinde, 2. Lig ve 3. Lig'in çok sayıda futbolseverlere ulaşması sağlanacak. Alt liglerin marka değerini artırmak için çalışmalarımız devam edecek. Pandemi süreci hepimiz için zor geçiyor. Federasyon olarak en büyük isteğimiz, buna rağmen futbol maçlarımızın seyircili olarak oynatmak. 1 Ekim itibariyle, sınırlı da olsa tribünlerimizde taraftarlarımız olacak. Alt liglerimizde oyuncu yetişmesini çok önemsiyoruz. Bunun için gençlere yatırım yapmanızı tavsiye ediyoruz. Centilmence bir yarış ve sezon temenni ediyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." Lig'de son 4 takım Bölgesel Amatör Lig'e düşecek. Her Gruptan birinci olan takım 2'inci Lig'e terfi ederken, gruplarında 2, 3, 4 ve 5'inci sırada yer alan 4 takım plaf-off oynayarak, 2'inci lige çıkacak diğer 2 takımı belirlenecek.
1. Hafta
Karaman Belediye-Tekirdağspor
Mardin B. BaşakSpor-Tokatspor
Fethiyespor-Nazilli Belediye
Erzin Spor-Halide Edip Adıvar
Yomra Spor-Darıca Gençler
Ceyhan Spor-Çengelköy
Büyükçekmece-YOZGATSPOR1959
Kahta 02 Spor-Ağrı 1970 Spor
2. Hafta
Tekirdağspor-Büyükçekmece
Halide Edip Adıvar-Bld. Kütahya
Tokatspor -Erzin Spor
Ağrı 1970 Spor-Mardin B. Başak
Çengelköy-Kahta 02 Spor
Nazilli Belediye-Ceyhan Spor
Darıca Gençler-Fethiyespor
Yozgatspor 1959-Yomra Spor
3. Hafta
Büyükçekmece-Karaman Bld.
Yomra Spor-Tekirdağspor
Fethiyespor-Yozgatspor 1959
Ceyhan Spor-Darıca Gençler
Kahta 02 Spor -Nazilli Belediye
Mardin B. Başak-Çengelköy
Erzin Spor -Ağrı 1970 Spor
Belediye Kütahya-Tokatspor
4. Hafta
Tekirdağspor-Fethiyespor
Karaman Belediyes-Yomra Spor
Tokatspor-Halide Edip Adıvar
Ağrı 1970 Spor-Bld. Kütahya
Çengelköy-Erzin Spor A.Ş.
Nazilli Belediye-Mardin B. Başak
Darıca Gençler- Kahta 02 Spor
Yozgatspor 1959-Ceyhan Spor
5. Hafta
Yomra Spor-Büyükçekmece
Fethiyespor-Karaman Belediye
Ceyhan Spor-Tekirdağspor
Kahta 02 Spor -Yozgatspor 1959
Mardin B. Başak-Darıca Gençler
Erzin Spor-Nazilli Belediye
Belediye Kütahya-Çengelköy
Halide Edip Adıvar-Ağrı1970
6. Hafta
Tekirdağ-Kahta 02 Spor
Karaman Belediye-Ceyhan Spor
Büyükçekmece-Fethiyespor
Ağrı 1970 Spor-Tokatspor
Çengelköy-Halide Edip Adıvar
Nazilli Belediye-Bld. Kütahya
Darıca Gençler-Erzin Spor
Yozgatspor-Mardin B. Başak
7. Hafta
Fethiyespor-Yomra Spor
Ceyhan Spor-Büyükçekmece
Kahta 02-Karaman Belediye
Mardin B. Başak-Tekirdağspor
Erzin Spor-Yozgatspor 1959
Bld. Kütahya-Darıca Gençler
Halide Edip Adıvar-Nazilli Bld.
Tokatspor-Çengelköy
8. Hafta
Tekirdağspor-Erzin Spor
Karaman Bld.-Mardin B. Başak
Büyükçekmece-Kahta 02 Spor
Yomra Spor-Ceyhan Spor
Çengelköy-Ağrı 1970 Spor
Nazilli Belediye-Tokatspor
Darıca Gençler-H. Edip Adıvar
Yozgatspor 1959-Bld. Kütahya
9. Hafta
Ceyhan Spor-Fethiyespor
Kahta 02 Spor -Yomra Spor
Mardin B. Başak-Büyükçekmece
Erzin Spor-Karaman Belediye
Belediye Kütahya-Tekirdağspor
Halide Edip Adıvar-Yozgatspor
Tokatspor -Darıca Gençler
Ağrı 1970 Spor-Nazilli Belediye
10. Hafta
TekirdağsporHalide Edip Adıvar
Karaman Belediye-Bld. Kütahya
Büyükçekmece-Erzin Spor
Yomra Spor-Mardin B. Başak
Fethiyespor-Kahta 02 Spor
Nazilli Belediye-Çengelköy
Darıca Gençler-Ağrı 1970 Spor
Yozgatspor 1959-Tokatspor
11. Hafta
Kahta 02 Spor -Ceyhan Spor
Mardin B. Başak-Fethiyespor
Erzin Spor-Yomra Spor
Bld. Kütahya-Büyükçekmece
Halide Edip Adıvar-Karaman Bld.
Tokatspor -Tekirdağspor
Ağrı 1970 Spor-Yozgatspor
Çengelköy-Darıca Gençlerbirliği
12. Hafta
Tekirdağspor-Ağrı 1970 Spor
Karaman Belediye-Tokatspor
Büyükçekmece-H. Edip Adıvar
Yomra Spor-Belediye Kütahya
Fethiyespor-Erzin Spor
Ceyhan Spor-Mardin B. Başak
Darıca Gençle-Nazilli Belediye
Yozgatspor 1959-Çengelköy
13. Hafta
Mardin B. Başak-Kahta 02 Spor
Erzin Spor-Ceyhan Spor
Belediye Kütahya-Fethiyespor
Halide Edip Adıvar-Yomra Spor
Tokatspor-Büyükçekmece
Ağrı 1970 Spor-Karaman Bld.
Çengelköy-Tekirdağspor
Nazilli Belediye-Yozgatspor
14. Hafta
Tekirdağspor-Nazilli Belediye
Karaman Belediye- Çengelköy
Büyükçekmece-Ağrı 1970 Spor
Yomra Spor-Tokatspor
Fethiyespor-Halide Edip Adıvar
Ceyhan Spor-Bld. Kütahyaspor
Kahta 02 Spor -Erzin Spor
Yozgatspor 1959-Darıca Gençler
15. Hafta
Erzin Spor-Mardin B. Başak
Belediye Kütahya-Kahta 02 Spor
Halide Edip Adıvar-Ceyhan Spor
Tokatspor -Fethiyespor
Ağrı 1970 Spor-Yomra Spor
Çengelköy-Büyükçekmece
Nazilli Bld.-Karaman Belediye
Darıca Gençler-Tekirdağspor
16. Hafta
Tekirdağspor-Yozgatspor 1959
Karaman Bld.-Darıca Gençler
Büyükçekmece-Nazilli Belediye
Yomra Spor-Çengelköy
Fethiyespor-Ağrı 1970 Spor
Ceyhan Spor-Tokatspor
Kahta 02-Halide Edip Adıvar
Mardin B. Başak-Bld. Kütahya
17. Hafta
Belediye Kütahya-Erzin Spor
H. Edip Adıvar-Mardin B. Başak
Tokatspor-Kahta 02 Spor
Ağrı 1970 Spor-Ceyhan Spor
Çengelköy-Fethiyespor
Nazilli Belediye-Yomra Spor
Darıca Gençler-Büyükçekmece
Yozgatspor-Karaman Belediye