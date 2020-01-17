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Fikstür belli oldu

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off grubu müsabakalarında fikstür Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda yapılan kura çekimi ile birlikte belirlendi.

Fikstür belli oldu

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off grubu müsabakalarında fikstür Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda yapılan kura çekimi ile birlikte belirlendi.

17 Ocak 2020 Cuma 03:46
Fikstür belli oldu

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, İl Hakem Komitesi Başkanı Serhat Alper ve Play-Off Grubunda mücadele edecek olan 6 takımın yöneticileri katıldı. Kura çekimi öncesinde konuşan Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, sporun dostluk, kardeşlik olduğunu söyledi. Birinci Amatör Küle Futbol Ligi’nin geçtiğimiz hafta oynanan müsabakalar sonrasında tamamlandığını hatırlatan Bektaş, ‘’Normal sezonu ufak tefek sıkıntılar dışında kazasız belasız geride bıraktık. Şimdi 1 Şubat itibariyle Play-Off müsabakalarımız başlayacak. Play-Off müsabakalarımızın da kazasız belasız tamamlanmasını temenni ediyorum. Hepimiz insanız, sahaya çıktığımız zaman bazen kendimizi kaybedebiliyoruz, kırıcı olabiliyoruz. Ancak bu tip olayların her zaman saha içerisinde kalması gerektiğini düşünüyorum. Maç öncesinde de sonrasında da kucaklaşıp, dost olarak sahadan ayrılmamız gerekiyor. Biz her şeyden önce dostuz, arkadaşız, kardeşiz. Sahada olan sahada kalır ve biter. Amatörün ruhu biz birbirimizin elinden ekmeğimizi yiyebiliyor, suyumuzu içebiliyorsak, hep dost kalabiliyorsak amatör ruhu budur. Umarım kazasız belasız bir lig olmasını diliyorum, Play-Off’ta da bütün takımlarımıza başarı dileklerimi sunuyorum. Bizim asıl hedefimiz yukarlara, üst liglere futbolcu yetiştirmek olsun, bugün 17-18 yaşında bir kardeşimiz Sorgun’dan yetişti ve Süper Lig’de forma giyiyor. Bizlerin en büyük mutluluğu ve kazancı bu tip gençlerimizi yetiştirip Süper Lig’de, Birinci Lig’de oynatmaktır’’ dedi. Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç ise dostluk, kardeşlik içerisinde bir Play-Off müsabakalarının geçmesi dileğinde bulundu. Konuşmaların ardından yapılan fikstür çekiminde 1 Şubat tarihinde Çayıralan Esnafspor, Tuzkayaspor ile Akdağmadenispor ise Divanlı Gençlerbirliği takımı ile karşı karşıla gelecek. 2 şubat tarihinde de Boğazlıyan Şekerspor ile Yerköy Bağlarbaşı Köselispor karşı karşıya gelecek.

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Fikstür Belli Oldu
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