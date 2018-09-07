FiKSTÜR BELLi OLDU

06 Eylül 2018 Perşembe günü yapılacak. İstanbul İstinye'deki Orhan Saka Amatörler Evi'nde saat 16.00'da başlayan kura çekiminde, birden fazla grupta yer alan İstanbul, İzmir ve Bursa takımlarının grup kuraları belirlendi. Daha sonra ise 11 grubun fikstürleri yapıldı. 80 ilden 151 takımın katılacağı Bölgesel Amatör Ligi'nde 8 grup 14 takımdan, 3 grup ise 13 takımdan oluştu. Gruplarını birinci sırada tamamlayan on bir ekibin karşılaşacağı Play-Off müsabakalarının ardından, dokuz takım TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak. 22-23 Eylül 2018 tarihlerinde başlayacak 2018-2019 Spor Toto Bal müsabakaları fikstür çekimi sonucunda 4'üncü Grupta mücadele verecek olan Yozgatspor, ligin ilk haftasında deplasmanda Çankırıspor takımı ile karşılaşacak. Çarşambaspor'un ilk haftayı dinlenerek geçireceği ligin ilk haftasında 1074 Çankırıspor - Yozgatspor'u konuk ederken, Ladik Belediyespor - Havza Belediyespor, Turhalspor - Kastamonu Özel İdare KHS, Altınordu Belediyespor - Ünye 1957 Spor, Sungurlu Belediyespor - Safranbolu Belediyespor, Sinopspor - Yeni Amasyaspor takımları karşılacak. Yozgatspor, ligin ikinci haftasında Sinopspor'u konuk edecek. Deplasmanda Çarşambaspor ile karşılaştıktan sonra dördüncü hafta Amasyaspor'u konuk edecek olan kırmızı siyahlı ekip, 5'inci hafta dinlenecek. Yozgatspor 6'ıncı hafta Ünye 1957 spor takımı ile deplasmanda karşılaşacak, Safranbolu Belediyespor'u ağırlayacak. Yozgatspor, ligin 8'inci haftasında Kastamonu İl Özel İdaresi ile deplasmanda karşılaşıp, Havza Belediyespor'u konuk edecetk. 10'uncu hafta Ladik Belediyespor deplasmanından sonra Turhalspor'u konuk edecek olan Yozgatspor, Sungurlu Belediyespor ile deplasmanda oynadıktan sonra, ilk yarının son maçını evinde Altınordu Belediyespor ile oynayacak. Kırmızı siyahlı ekip, ikinci yarının ilk haftasına evinde Çankırıspor'u ağırlayacarak başlayacak.