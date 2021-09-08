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Fikstür belli oldu

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının yeni sezonda oynayacağı müsabakaların fikstürü de belli oldu.

08 Eylül 2021 Çarşamba 00:10
Fikstür belli oldu

Daha önce ilk hafta oynayacağı müsabakası belirlenen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının ligde diğer oynayacağı müsabakalar da belli oldu. A grubunda Adana Beta Transformatör Adasokağıspor, Aksaray Belediyesi Gençlikspor, Artvin 7 Martspor, Elazığ Sosyal Yardımlaşma, Gaziantep Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi, Mardin Kızıltepespor, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Rize Olimpik Pazarspor, Sivas Belediyespor takımları ile mücadele edecek olan temsilcimiz ilk müsabakasını 9 Ekim tarihinde deplasmanda Olimpik Pazarspor ile oynayacak. Ligin ilk yarısın son müsabakasını ise 4 Aralık tarihinde yine deplasmanda Aksaray Belediyesi Gençlikspor takımına karşı oynayacak. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının ligin ilk yarısında oynayacağı müsabakalar ise şu şekildi; 
09 Ekim Olimpik Pazar - Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor, 16 Ekim Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor - Artvin 7 Martspor, 23 Ekim Kızıltepespor - Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor, 30 Ekim Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor - Sivas Belediyespor, 06 Kasım Beta Transformatör Adasokağıspor - Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor, 13 Kasım Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor  - Elazığ Sosyal Yardımlaşma, 20 Kasım Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi - Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor, 27 Kasım Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor - Mersin Büyükşehir Belediye 04 Aralık Aksaray Belediyesi Gençlikspor - Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor

Anahtar Kelimeler:
Fikstür Belli Oldu
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