Fikstür belli oldu

Daha önce ilk hafta oynayacağı müsabakası belirlenen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının ligde diğer oynayacağı müsabakalar da belli oldu. A grubunda Adana Beta Transformatör Adasokağıspor, Aksaray Belediyesi Gençlikspor, Artvin 7 Martspor, Elazığ Sosyal Yardımlaşma, Gaziantep Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi, Mardin Kızıltepespor, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Rize Olimpik Pazarspor, Sivas Belediyespor takımları ile mücadele edecek olan temsilcimiz ilk müsabakasını 9 Ekim tarihinde deplasmanda Olimpik Pazarspor ile oynayacak. Ligin ilk yarısın son müsabakasını ise 4 Aralık tarihinde yine deplasmanda Aksaray Belediyesi Gençlikspor takımına karşı oynayacak. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının ligin ilk yarısında oynayacağı müsabakalar ise şu şekildi;

09 Ekim Olimpik Pazar - Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor, 16 Ekim Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor - Artvin 7 Martspor, 23 Ekim Kızıltepespor - Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor, 30 Ekim Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor - Sivas Belediyespor, 06 Kasım Beta Transformatör Adasokağıspor - Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor, 13 Kasım Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor - Elazığ Sosyal Yardımlaşma, 20 Kasım Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi - Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor, 27 Kasım Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor - Mersin Büyükşehir Belediye 04 Aralık Aksaray Belediyesi Gençlikspor - Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor