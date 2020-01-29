FiFA Yetkilileri bekleniyor

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz sene sonunda ihalesi yapılan ve havaların iyi gitmesi ile birlikte hız kesmeden çalışmalarına devam edilen Bozok Stadı dış sahasındaki çalışmalar büyük ölçüde tamamlanırken, halının serilmesi için FİFA yetkililerinin gelmesi bekleniyor. Saha zemininde drenaj gibi, mıcır serim çalışması gibi gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra sahaya serilecek olan sentetik halılar getirildi. FİFA Türkiye temsilcilerinin yapacağı inceleme sonunda halıların serileceği öğrenildi. FİFA yetkililerinin onay vermesinin ardından serilecek olan halıyı tekrar standartlara uygun olup olmadığını kontrol için FİFA yetkililerinin bir kez daha Yozgat’a gelerek incelemelerde bulunulacağı öğrenilirken, FİFA yetkililerinin uygunluk raporu vermelerinin ardından da sahanın kullanıma açılacağı bildirildi. Sentetik sahada çalışmalar büyük ölçüde tamamlanırken, soyunma odaları, tribünler, kale arkaları, saha dışı ve çevresinde de hummalı bir şekilde çalışmalar devam ediyor.