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FiFA standartlarında olacak

SPOR Toto Başkanlığı tarafından yapılan Çekerek stadında çalışmalar devam ederken stadın FİFA standartlarında olacağı bildirildi.

FiFA standartlarında olacak

SPOR Toto Başkanlığı tarafından yapılan Çekerek stadında çalışmalar devam ederken stadın FİFA standartlarında olacağı bildirildi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 07:00
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FiFA standartlarında olacak

Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt Stat inşaat alanında yaptığı incelemelerde stadın yapım çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğünü söyledi. Alandaki çalışmalarda Çekerek Stadında tribün direklerinin kurulumuna başlanıldığını dile getiren Bozkurt, ‘’Bu tarz tribün modelinin üçüncüsü ilçemize yapılıyor. FİFA standartlarında yapılan Projeyi ilçemize kazandırılmasında Cumhurbaşkanı Yardımcımız Dr. Fuat Oktay’ın özel gayreti olmuştur. Değerli büyüğümüze çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.

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