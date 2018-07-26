FiFA standartlarında olacak

Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt Stat inşaat alanında yaptığı incelemelerde stadın yapım çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğünü söyledi. Alandaki çalışmalarda Çekerek Stadında tribün direklerinin kurulumuna başlanıldığını dile getiren Bozkurt, ‘’Bu tarz tribün modelinin üçüncüsü ilçemize yapılıyor. FİFA standartlarında yapılan Projeyi ilçemize kazandırılmasında Cumhurbaşkanı Yardımcımız Dr. Fuat Oktay’ın özel gayreti olmuştur. Değerli büyüğümüze çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.