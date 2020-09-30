Fetiyespor hazırlıkları devam ediyor

Teknik direktör Nihat Tinel Gözetiminde kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında çalışmalarını sürdüren Yozgatspor’da tek düşünde galibiyet. Teknik direktör Nihat Tinel, lige iyi başlamalarına karşılık hafta sonu Yomraspor karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Müsabakaya iyi başladıklarını öne de geçtiklerini hatırlatan Tinel, daha sonra rakiplerin bir duran toptan golü bulduğunu ve skoru eşitlediğini ikinci yarıda da şansız bir gol ile sahadan mağlup ayrıldıklarını ifade etti. Yomraspor müsabakasının artık geride kaldığını ve önlerinde zor bir Fethiyespor müsabakasının olduğunun altını çizen Tinel, ‘’Fethiyespor ile oynayacağımız müsabakaya Pazartesi günü itibariyle başladık. Güçlü rakibimizi deplasmanda yenerek sahamızda aldığımız mağlubiyeti telafi etmek istiyoruz. Bu takım iyi yerlere gelecek, biz çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Pademiden dolayı 12 oyuncumuz ve 3 antrenörümüz Covitli çıktı. Allaha Şükür hepsi de aramıza katıldılar. Pandemiden dolayı da sıkıntılar yaşadık. Şimdi daha iyi çalışıp, açığımızı kapatıp yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz’’ dedi.