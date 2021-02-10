Fetiye hazırlıkları sürüyor

Ligin ikinci yarısında oynadığı iki müsabakadan da puan çıkaramayan kırmızı siyahlı ekip şampiyonluk mücadelesi veren Fetihiyespor’u yenerek hem moral bulmak, hem de bir seri yakalayıp bulunduğu bölgeden biran önce kurtulmak istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Memduh Fidan, yarın Sorgun ilçe stadında şampiyonluk mücadelesi veren Fethiyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Güçlü rakiplerini yenmek istediklerini dile getiren Fidan, ligin ikinci yarısında yeni bir kadro kurduklarını ve bu nedenle de çıktıkları ilk iki müsabakada uyum sorunu yaşadıklarını vurguladı. Oyuncularının bu uyum sorununu büyük ölçüde üzerlerinden attığını dile getiren Fidan, ‘’Takımımız her geçen gün çok daha iyi duruma geliyor. Puan kaybetme lüksü bulunmayan bir takımız. Bu nedenle de tehlikeli bölgeden uzaklaşıncaya kadar bütün müsabakalarımızı kazanmamız gerektiğinin de bilincindeyiz. Yarın konuk edeceğimiz Fethiyespor karşısına da mutlak galibiyet için çıkacağız. İlk iki haftadan daha iyi durumda olan takımımızın şampiyonluk mücadelesi veren Fethiyespor karşısında sahadan üç puan ile ayrılacağına inanıyorum’’ dedi.