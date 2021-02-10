Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1549
ALTIN
416.674
DOLAR
7.0370
STERLİN
9.7571
EURO
8.5341

Fethiye hazırlıkları sürüyor

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor yarın Fethiyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Memduh Fidan gözetiminde yaptığı antrenman ile sürdürdü.

10 Şubat 2021 Çarşamba 00:20
Fethiye hazırlıkları sürüyor

Ligin ikinci yarısında oynadığı iki müsabakadan da puan çıkaramayan kırmızı siyahlı ekip şampiyonluk mücadelesi veren Fetihiyespor’u yenerek hem moral bulmak, hem de bir seri yakalayıp bulunduğu bölgeden biran önce kurtulmak istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Memduh Fidan, yarın Sorgun ilçe stadında şampiyonluk mücadelesi veren Fethiyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Güçlü rakiplerini yenmek istediklerini dile getiren Fidan, ligin ikinci yarısında yeni bir kadro kurduklarını ve bu nedenle de çıktıkları ilk iki müsabakada uyum sorunu yaşadıklarını vurguladı. Oyuncularının bu uyum sorununu büyük ölçüde üzerlerinden attığını dile getiren Fidan, ‘’Takımımız her geçen gün çok daha iyi duruma geliyor. Puan kaybetme lüksü bulunmayan bir takımız. Bu nedenle de tehlikeli bölgeden uzaklaşıncaya kadar bütün müsabakalarımızı kazanmamız gerektiğinin de bilincindeyiz. Yarın konuk edeceğimiz Fethiyespor karşısına da mutlak galibiyet için çıkacağız. İlk iki haftadan daha iyi durumda olan takımımızın şampiyonluk mücadelesi veren Fethiyespor karşısında sahadan üç puan ile ayrılacağına inanıyorum’’ dedi. 

Son Güncelleme: 10.02.2021 09:35
Anahtar Kelimeler:
Fetiye Hazırlıkları SürüyorFethiye Hazırlıkları Sürüyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sorgun Başkent deplasmanında
Sorgun Başkent deplasmanında
Çocuklar oynuyor aileleri spor yapıyor
Çocuklar oynuyor aileleri spor yapıyor
Statta Cimnastik kursu
Statta Cimnastik kursu
Basketbola devam
Basketbola devam
TAKIMLARIMIZDAN BiR iYi iKi KÖTÜ SONUÇ
TAKIMLARIMIZDAN BiR iYi iKi KÖTÜ SONUÇ
Sorgun’dan rakiplerine gözdağı
Sorgun’dan rakiplerine gözdağı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim