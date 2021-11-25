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Fenerbahçe hazırlıklarına devam

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin onuncu haftasında Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe HDİ Sigorta ile karşılaşacak olan Sorgun Belediyespor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor

25 Kasım 2021 Perşembe 00:37
Fenerbahçe hazırlıklarına devam

Sorgun Spor Salonu'nda başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve yerde ısınma hareketleriyle başladı. Top tutma, atak karşılama, savunma, sıçrama ve blok hareketleri, manşet, servis, smaç, geriden oyun kurma ile süren idman, yapılan maçla sona erdi. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, geçen hafta Sorgun’da ligin güçlü ekiplerinden Arkas ile karşılaştıklarını, çok iyi bir mücadele örneği vermelerine rağmen maçtan 3-2 yenik ayrıldıklarını söyledi. Fikstür gereği üst üste güçlü takımlarla oynamak zorunda kaldıkları bilgisini veren Aksoy, bu hafta da şampiyonluğun en güçlü adaylarından Fenerbahçe HDİ sigorta ile İstanbul’da karşılaşacaklarını ifade ederek ‘’Geçen Pazar günü evimizde Arkas’ı yenebilirdik. Rakibimiz son setleri iyi oynadı ve bizi yendi. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Şimdi Cumartesi günü Fenerbahçe HDİ Sigorta ile karşılaşacağız. Biz tüm maçlarımıza galibiyet parolası ile çıkıyoruz. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Biz de iyi bir takımız. Tüm gücümüzü sahaya yansıtır, büyük bir mücadele örneği sergileyebilirsek rakibimizi yenebiliriz’’ dedi.
TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak olan Fenerbahçe HDİ Sigorta Sorgun Belediyespor mücadelesi Cumartesi günü saat 14.00'de başlayacak.

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