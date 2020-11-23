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Fener rövanşı da aldı

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ligin ilk yarısında deplasmanda 3-0 yenildiği Fenerbahçe'ye ligin ikinci yarısının ilk haftasında da oynı skor ile yenilerek rövanşı alamadı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 00:35
Fener rövanşı da aldı

Koray Yılmazgil, Hüseyin Kamber’in yönettiği karşılaşmada Sorgun Belediyespor, ‘Samet Ahmet Baltacı, Cepeda, Cirovic, Selim Demir, Pavlovic, Murat Palavar ile sahada yer alıp, mücadele etti. Yiğit Yıldız, Umut Demir, Burhan Zorluer, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Gürkan Uz ise yedek soyundu. Fenerbahçe HDI Sigorta ise Ulaş Kıyak, Vigrass, Hoag, Emre Batur, Hidalgo, Metin Toy ile mücadele verirken, Hasan Yeşilbudak, Halil İbrahim Kurt, Ahmet Karataş yedek soyundu. Sorgun Belediyespor, setleri 16-25, 17-25, 18-25 kaybetti.

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Fener Rövanşı Da Aldı
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