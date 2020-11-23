Fener rövanşı da aldı

Koray Yılmazgil, Hüseyin Kamber’in yönettiği karşılaşmada Sorgun Belediyespor, ‘Samet Ahmet Baltacı, Cepeda, Cirovic, Selim Demir, Pavlovic, Murat Palavar ile sahada yer alıp, mücadele etti. Yiğit Yıldız, Umut Demir, Burhan Zorluer, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Gürkan Uz ise yedek soyundu. Fenerbahçe HDI Sigorta ise Ulaş Kıyak, Vigrass, Hoag, Emre Batur, Hidalgo, Metin Toy ile mücadele verirken, Hasan Yeşilbudak, Halil İbrahim Kurt, Ahmet Karataş yedek soyundu. Sorgun Belediyespor, setleri 16-25, 17-25, 18-25 kaybetti.