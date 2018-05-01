Fen Edebiyat şampiyon

Fen Edebiyat Fakültesi Erkek Voleybol takımı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu takımını final maçında üç seti üst üste alarak şampiyon oldu. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonunda şampiyonluk turunu atan Fen Edebiyat Fakültesi Erkek Voleybol takımını tebrik eden Dekan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Sporcularımızın ortaya koydukları performansları ile elde ettikleri başarılarını kutluyor, haklı gururlarına ortak oluyoruz. Gençlerimizi ve onlarla birlikte sürekli emek veren araştırma görevlilerimizi tebrik eder, sevgilerimi sunarım’ dedi.