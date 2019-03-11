Federasyondan destek

Sorgun ekibi, Kocaeli karşısında sahadan 70-35 yenik ayrıldı. Maddi sıkıntılar içerisinde deplasman maçlarına çıkmakta zorlanan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’nün Kocaeli deplasmanı masraflarını İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, Av. Ali Doğan, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkan Vekili Av. İrfan İnanöz karşıladı. İzmit Başiskele Kapalı Salonu’nda oynanan karşılaşmada ekibimizi Kocaeli de yaşayan Yozgatlılar yalnız bırakmadı.
11 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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