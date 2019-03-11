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Federasyondan destek

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Basketbol Ligi B Grubunda mücadele veren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu tarafından verilen destekle gittiği Kocaeli deplasmanında Kocaeli Başiskele takımını karşısında iyi bir mücadele vermesine karşılık, istediği galibiyete ulaşamadı.

Federasyondan destek

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Basketbol Ligi B Grubunda mücadele veren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu tarafından verilen destekle gittiği Kocaeli deplasmanında Kocaeli Başiskele takımını karşısında iyi bir mücadele vermesine karşılık, istediği galibiyete ulaşamadı.

11 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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Federasyondan destek

Sorgun ekibi, Kocaeli karşısında sahadan 70-35 yenik ayrıldı. Maddi sıkıntılar içerisinde deplasman maçlarına çıkmakta zorlanan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’nün Kocaeli deplasmanı masraflarını İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, Av. Ali Doğan, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkan Vekili Av. İrfan İnanöz karşıladı. İzmit Başiskele Kapalı Salonu’nda oynanan karşılaşmada ekibimizi Kocaeli de yaşayan Yozgatlılar yalnız bırakmadı.  

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