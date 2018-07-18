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Federasyona statü çağrısı

BÖLGESEL Amatör Ligi’nde mücadele veren futbolcu ve antrenörler, ligdeki statü belirsizliği ve karmaşanın giderilmesi için TFF’ye çağrıda bulundu.

Federasyona statü çağrısı

BÖLGESEL Amatör Ligi’nde mücadele veren futbolcu ve antrenörler, ligdeki statü belirsizliği ve karmaşanın giderilmesi için TFF’ye çağrıda bulundu.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 07:00
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Federasyona statü çağrısı

Lig’de mücadele veren kulüp, antrenör ve futbolcuların, yıllardır yaşadığı sorun ve sıkıntıları Yozgatlı futbolculardan Hanifi Yıkılmaz ve teknik direktör Harun Aydoslu gündeme taşıdı. Yozgat’ın yetiştirdiği başarılı futbolculardan Hanifi Yıkılmaz, TFF’ye yüklenerek, BAL statüsündeki sorun ve belirsizlikler nedeniyle, futbolcuların zarar gördüğünü ifade etti. Uzun yıllar farklı kulüplerde forma terleten Hanifi Yıkılmaz, “BAL’da futbol oynayan futbolcu kardeşlerim gurbet ellerde üç beş kuruş ekmek parası kazanma derdindeler. Bu insanlar hırsızlık, haydutluk yapmıyor, alnının teriyle kendilerinin ve ailelerinin nafakasının derdindeler” dedi.
TFF’ye seslenen Hanifi Yıkılmaz, “TFF’ye düşen bu emekçi kardeşlerimin haklarını resmi sözleşmelerle garanti altına alıp haklarını savunmaktır. İş bilmez halden anlamaz TFF üyeleri Türk futboluna katkı sağlamak istiyorlarsa acilen istifa etmelidirler” diye konuştu.
BAL’da beş sezondur aralıksız görev yapan teknik adam Harun Aydoslu da benzer bir açıklama yaptı. Aydoslu, federasyonun amatör liglerin planlaması ile ilgili aldığı kararın büyük beklenti ve hedefler için, ciddi bütçelerle kurulan birçok futbol takımını mağdur ettiğini söyledi. Aydoslu, “Bu ligde beş sezondur aralıksız görev yapan bir teknik adam olarak sezon ve takım planlamasını yaparken çok zorlandığımı belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.
BELİRSİZLİK GİDERİLMELİ
Ligde birçok belirsizlik ve sıkıntıdan ibaret olduğuna vurgu yapan Harun Aydoslu,
“Çok zor şartlarda ayakta kalmaya çalışan, lig yarışı içerisinde beklentilere cevap verecek kadro oluşturmaya çalışan, statüsü belli olmayan, mukavele yaparken her iki tarafın kaygı ve tedirginlik yaşadığı bir ligde mücadele veriyoruz. Yapılan protokol veya anlaşmanın federasyon nezdinde bir geçerliliğinin olmadığı, bilgi kirliliğinin hat safhada yaşandığı bir ortamda doğru iş yaparak hedefe oynayan bir takım oluşturmanın zorluğunu yaşıyorum” şeklinde konuştu.
TFF’nin yaşanan sorun ve sıkıntıları görmesi, gerekeni yapmasını isteyen tecrübeli futbol adamı Harun Aydoslu, “Türk futbolunun içerisinde futbolcu ve Antrenör olarak otuz beş senedir görev alan bir spor adamı olarak alınan bu kararın normal akış ve statü değişikliğinin aksine bir karar olduğunu ve bu kararla bizler gibi bir çok kulübün ve futbolcunun mağduriyet yaşayacağının bilinmesini isterim. Temennim, beklentim, umudum alınan bu yanlış kararın tekrar gözden geçirilerek, erken yayınlanan statü ile yaşanan mağduriyetlerin an aza indirilmesidir. Eminim ki TFF yetkili mercilerinin bu beklentilere cevap verecek düzeltmenin en kısa zamanda alınacağı yönündedir. Bizlerin de her zamanki birinci görevi ülke futbolunu bir adım öne taşımak için bilgi birikim ve fikrimizi dile getirip o doğrultuda fair play içerisinde takımımızı müsabakalara hazırlamak olmalıdır” şeklinde konuştu.

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