FB Heyecanı

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, bugün karşılaşacakları Fenerbahçe'yi ilçelerinde ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını söyledi. Fenerbahçe'nin AXA Sigorta Efeler Ligi'nin lideri olduğunu anımsatan Ekinci, "Daha önce ilçemizde bir başka büyük kulüp Galatasaray'ı konuk ettik. İyi oynamamıza rağmen o maçta galip gelemedik. Ancak bu kez galip gelerek tarih yazmak istiyoruz. Takımımıza güveniyoruz. Onlar da bu doğrultuda aralıksız çalışmalarını sürdürüyorlar. O gün tüm Sorgunlu sporseverlerin salonu dolduracağına inanıyorum. Taraftarımızın desteğiyle Fenerbahçe'yi buradan eli boş göndermek istiyoruz" diye konuştu.