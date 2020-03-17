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TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor Pazar günü deplasmanda Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşısında aldığı mağlubiyetin üzüntüsünü yaşıyor.

17 Mart 2020 Salı 03:30
FAZLASINI YAPAMADIK

Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, Yeşilyurt’ta futbol oynaması çok zor olan bir sahada olmaması gereken bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Sonucun üzücü olduğunu ve kendilerinin de çok üzüldüğünü dile getiren Arslan, ‘’Rakibimiz de küme düşme korkusu yaşayan bir takımdı. Bize göre daha istekli oynadı ve kötü sahanın avantajını da iyi kullandı. Tabi ki bu mazeret değil her şeye rağmen kazanmalıydık ama kazanamadık. Ancak dünyanın sonu değil önümüzdeki maçlara bakacağız ve alacağımız iyi neticelerle ligi iyi bir sırada tamamlayacağız. Yozgatspor bu değildi ama her takımın zaman zaman kötü günü olabiliyor ve bugün de böyle bir gündü. İnşallah haftaya Darıca maçında bunu telafi edip yeniden çıkışa geçeceğiz. Durum budur. Ancak bir hususu daha burada ifade etmem gerekiyor. Bir maça bile gelmeden bir deplasmana bile gitmeden, bir kuruş bile maddi katkı sağlamadan eleştiri ve hakareti meslek edinmiş olan birilerinin, bu mağlubiyeti fırsat bilerek bilhassa sosyal medya üzerinden yine saldırıya geçmeleri dikkat çekicidir. Ama bu tavırlarının gerisinde Yozgatspor sevgisi değil düşmanlığı vardır. Bizleri her şartta destekleyen gerçek taraftarlarımız bunların kim olduklarını ve ne yapmak istediklerini iyi bilmektedirler. Hep birlikte bu firsatcılara fırsat vermeyeceğiz. Bunlar Yozgatspor üzerindeki kötü emellerine hiç bir zaman ulaşamayacaklardır. Neticeye göre durum ve pozisyon belirleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Şimdi biz onlara yine kulaklarımızı tıkayıp yine inançla önümüze bakıyoruz. Yozgatspor sevdalıları da artık her şeyi çok iyi biliyor. İşte bu yüzden de inşallah onlar değil biz başaracağız’’ dedi.

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