Favori Kayaalp!

21-26 Ağustos tarihlerinde Fransa’nın Paris kentinde düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası'na altı gün kaldı. İlk iki gün grekoromen branşında yapılacak olan müsabakalarda Türkiye’yi minderde sekiz güreşçi temsil edecek. İlk gün 71, 75, 85 ve 98 kilolarda yapılacak olan maçlar ile başlama düdüğü çalacak.

UWW, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'ndan sonra yapılan tüm turnuvalarda başarı sonuçlarına göre sporcuları değerlendirmeye alarak grekoromen stilde sıkletlerin favori isimlerini açıkladı. Buna göre 130 kilonun favori ismi olarak da bu yıl yedinci Avrupa Şampiyonluğunu elde eden milli güreşçi Rıza Kayaalp’i seçti. Ayrıca UWW açıklamasında Rıza Kayaalp’i “Avrupa’nın tek hakimi” olarak nitelendirdi.

Öte yandan UWW sıkletlere başvuru yapan sporcu sayılarını da açıkladı. Açıklamaya göre; şampiyonaya 59 kiloda 34 sporcu, 66 kiloda 37 sporcu, 71 kiloda 38 sporcu, 75 kiloda 39 sporcu, 80 kiloda 29 sporcu, 85 kiloda 35 sporcu, 98 kiloda 34 sporcu ve 130 kiloda 38 sporcu kayıt yaptırdı.

