Fatih takımla çalışmalara başladı

Kırmızı siyahlı ekibin Çengelköy Futbol Yatırımları ile oynanan müsabakada sakatlanan Fatih antrenmanlara kulüp masörü Tevfik Yeşilkaya gözetiminde düz koşular ile başlamıştı. Uzun süredir takımdan ayrı kalan başarılı oyuncu dün kulüp binası önünde bulunan sahada yapılan antrenmanda ilk defa takım ile birlikte çalışma fırsatı buldu. Uzun süren sakatlığının ardından takım ile çalışmalara başladığı için mutlu olduğunu dile getiren Fatih, ligin ikinci yarısında takımının başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.