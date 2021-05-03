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FARKLI VEDA

Yozgatspor, iki sezon önce çıktığı Misli.Com 3’üncü Ligi’nin bitimine haftalar kala veda etmesine karşılık, son iki maçını da kazandı. Konuk ettiği Tekirdağspor’u 6-0 yenen kırmızı siyahlılar, aldıkları bu farklı galibiyetle çıktıkları deplasmanda da Karaman Belediyespor’a 5-0 yenilerek, Bölgesel Amatör Ligi’ne dönüş yaptılar.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:19
FARKLI VEDA

MİSLİ.COM 3'üncü Ligi 2'inci Grupta mücadele veren ve haftalar öncesinde küme düşmesi kesinlik kazanan Yozgatspor, deplasmanda karşılaştığı Karaman Belediyespor'a 5-0 yenilerek, 3'üncü lige veda etti. Rakibi Karaman Belediyespor ise aldığı bu galibiyetle kümede kalmayı başardı. Son iki maçında aldığı galibiyetle maça çıkan kırmızı siyahlılar oyuna tutuk başladı. 21. dakikada gelişen atakta ev sahibi ekip penaltı kazandı. Vuruşu Ali Sinan Gayla golle sonuçlandırıp, takımını 1-o öne geçirdi. Bu dakikadan itibaren oyunun kontrolünü tamemen eline geçiren Karaman Belediyespor, 35'inci dakikada Hasan Çavdar'ın attığı golle ilk yarının skorunu ilan etti ve soyunma odasına 2-0 galibiyetle gitti. İkinci yarıda daha rahat bir oyun sergileyen Karaman Belediyespor, 77'inci dakikada ilk golü kaydeden Ali Sinan Gayla'nın kaydettiği golle skoru 3-0'a taşıdı. 81'inci dakikada Sabahattin Destici, 86'ıncı dakikada İsmen Yazgan'ın attığı gollere de engel olamayan Yozgatspor, sahadan 5-0 yenik ayrılan taraf oldu. Karaman Belediyespor'dan Ahmet Ayhan, İsmet Yazgan Yozgatspor'dan Akın Arıcan, Selim Öztürk, Beytullah Ersoy sarı kart gördü. Spor Servisi

Anahtar Kelimeler:
FARKLI VEDA
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