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Farklı olacak

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor da başarılı oyuncu Çağrı Aydın, ligin ikinci yarısının çok daha farklı olacağını söyledi.

Farklı olacak

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor da başarılı oyuncu Çağrı Aydın, ligin ikinci yarısının çok daha farklı olacağını söyledi.

11 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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Farklı olacak

Kırmızı siyahlı ekibin başarılı oyuncusu Çağrı Aydın, iki sezondur Yozgat Bozokspor forması giydiğini ve bu takımda olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Geçtiğimiz sezon şanssız bir şekilde küme düştüklerini hatırlatan tecrübeli oyuncu. Bu sezon ise Birinci Lig’in ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik çizdiklerini dile getirdi. Ancak ligin ikinci yarısının kendileri için çok daha farklı olacağına vurgu yapan Çağrı Aydın, ‘’Ligin ikinci yarısında çok daha farklı bir Yozgat Bozokspor izleteceğiz. İlk yarıda istediğimiz oyunu bazı maçlarda sahaya yansıtamadık bu nedenle de şansız mağlubiyetlerimiz oldu. Ama ligin ikinci yarısında çok daha iyi olacağız. Aramıza yeni katılacak olan arkadaşlarımız ile birlikte iyi bir ikinci yarı geçireceğimize inanıyorum. Hedefimiz her zaman üst sıralar olacaktır’’ dedi.

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