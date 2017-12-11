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Farklı gabiliyet

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5’inci grubundan şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor zorlu Belen Belediyespor deplasmanından farklı galibiyetle döndü.

Farklı gabiliyet

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5’inci grubundan şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor zorlu Belen Belediyespor deplasmanından farklı galibiyetle döndü.

11 Aralık 2017 Pazartesi 07:05
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Farklı gabiliyet

Kırmızı siyahlı takıma galibiyeti getiren golleri  Hakkı Tosun (2), Ali Yakup ve Nizamettin7in golleri ile mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 5’inci grubunda mücadele eden Yozgatspor zorlu Belen Belediyespor deplasmanından farklı galibiyetle döndü. Ligde sonra haftalarda sıkıntılı günler geçiren kırmızı siyahlı temsilcimiz mutlak galibiyet parolası ile çıktığı maçtan her iki yarıda bulduğu gollerle galip gelmesini bildi.

İskenderun Dış Sahasında oynanan maçı Kahramanmaraş Bölgesinden Ahmet Cengiz yönetti. Kahramanmaraş Bölgesinden, Yunus Yıldız ve Gaziantep bölgesinden Selçuk Kaplan yardımcı hakem olarak görev aldığı maçta Kahramanmaraş Bölgesinden Serkan Gürbüz dördüncü hakem olarak yer aldı.

Temsilcimiz Yozgatspor kritik maça Mustafa Köseci, Ziya İstek, Kıvanç Dağ, Burak Altunay, Vehbi Furkan Yıldırım, Ali Yakup, Mustafa Gürel, Mehmet Ali Yücel, Nizamettin Akgül, Mehmet Şükrü Önder, Hakkı Tosun onbiriyle çıktı. Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren rakibi karşısında temsilcimiz maça etkili başladı. İlk dakikalardan itibaren oyunu rakip yarı alana yıkın Yozgatspor, aradığı golü 29. Dakika Hakkı Tosun ile buldu. Öne geçmenin verdiği rahatlıkla kontrollü oyuna dönen kırmızı siyahlı temsilcimiz 39. dakikada Ali Yakuh ile farkı ikiye çıkardı. Yozgatspor ilk yarıyı 0-2 önde kapattı.

İkinci yarı da hızlı başlayan temsilcimiz 46. Dakikada son haftaların formda futbolcusu Nizamettin Akgül ile farkı üçe çıkardı. Deplasmanda yakaladığı farklı skor ile oyunu istediği gibi yönlendiren temsilcimiz 54. Dakikada Hakkı Tosun ile 4-0 öne geçti.

Yozgatspor, zorlu deplasmandan üç puan çıkararak üst sıralardaki yerini korudu.

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