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FARK ETMEZ

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Grupta şampiyonluk mücadelesini sürdüren lider Yozgatspor, yarın deplasmanda Sinopspor ile seyirci kapasitesi sınırlı sentetik sahada karşı karşıya gelecek.

FARK ETMEZ

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Grupta şampiyonluk mücadelesini sürdüren lider Yozgatspor, yarın deplasmanda Sinopspor ile seyirci kapasitesi sınırlı sentetik sahada karşı karşıya gelecek.

26 Ocak 2019 Cumartesi 07:00
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FARK ETMEZ

Sinopspor kulübünden yapılan açıklamada, Sinop Stadının yıkılması nedeniyle kulübün geçici olarak 80'inci Yıl Semt Sahasında kullandığı hatırlatıldı. Tribün kapasitesi çok düşük olması nedeniyle Yozgatspor taraftarları için 50 kişilik bir kontenjan verildiğine dikkat çekilerek, ''Yozgatspor taraftarları için ayrılan bölüme 100 kişi alınabilecektir. Kulübümüzün sezon başından beri deplasman tribünü olmamasına rağmen diğer kulüp taraftarlarının deplasman hakkını elinden almamak adına alınan karar nedeniyle az da olsa Sinop'a gelen taraftarları misafir ediyoruz. Bu konuda mağduriyet yasanmaması adına Yozgat Emniyet Müdürlüğü ile Yozgatspor kulübüne gerekli bilgi verilmistir. Şimdiden ilimize gelecek olan değerli Yozgatspor taraftarlarına hayırlı yolculuklar dileriz'' denildi.
    Yozgatspor için ayrılan ve ancak 100 taraftarın izleyebileceği maç için hazırlıklarını Bozok Üniversitesi Sentetik Sahasında tamamlayan Yozgatsporlu futbolcular, ''Biz şampiyonluğa inandık ve bu inançla yolumuza devam ediyoruz. Biliyoruz ki, tribündeki taraftar sayımız az olsa da tüm Yozgat halkının yüreğinin bizimle attığını biliyoruz. Her koşulda kazanıp, yolumuza devam etmek için çalışıyoruz'' diye konuştular.

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