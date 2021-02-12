FARK ARTIYOR

MİSLİ.com Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor konuk ettiği Fethiyespor’a da yenilirken, rakipleri ile arasındaki puan farkı da açılmaya devam etti. Mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkan kırmızı siyahlı ekip konuk ettiği Fethiyespor ile oynadığı müsabakada güçlü rakibi karşısında yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince sahadan 4-2 mağlup ayrılan taraf oldu. Müsabakaya hızlı başlayan taraf Yozgatspor oldu. 2’inci dakikada Yozgatspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Tayfun Bebek ceza alanı içerisine girdi. Kale içerisine gönderdiği top Fethiyespor kalecisi Serkan Demirol’un elinde kaldı. 9’uncu dakikada hızlı gelişen Fethiyespor atağında Ali Han Tuncer, sağ kanattan ceza alanı içerisine girdi. Boş bekleyen Anıl Gir’e topu çıkardı. Anıl topu ağlara gönderdi. 0-1. 10’uncu dakikada Yozgatspor atağında sol kanatta topla buluşan Yunus Emre Çabuker, ceza yayı üzerinden ayağının dışıyla yerden sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1. 14’üncü dakikada Yozgatspor’un sağ kanattan kazandığı korner atışını Murat Mercan kullandı. Semih Oğuz’un kafa vuruşu üstten auta çıktı.15’inci dakikada Fethiyespor atağında Yakup Alkan topla buluştu. Sert vuruşu yandan auta çıktı. 17’inci dakikada Yozgatspor’un hızlı geliştirdiği atakta Cevatcan Ekinci’nin pasıyla buluşan Murat Mercan müsait durumda topu kale yerine auta gönderdi. 19’uncu dakikada Yozgatspor savunmasının uzaklaştıramadığı topla Ali Han Tuncer buluştu. Ceza alanı içerisine girdi. Kestiği top Semih Oğuz’dan döndü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Yakup Alkan golle sonuçlandırdı. 1-2. 24’üncü dakikada Yozgatspor’un sağ kanattan Ali Kaan Şahanbaz ile atak geliştirdi. Ali Kaan’ın ceza alanı içerisine gönderdiği topa Semih Oğuz yükseldi. Kafa vuruşu auta çıktı. 32’inci dakikada Fethiyespor atağında Yakup Alkan ceza alanı üzerinde topla buluştu. Sert ve düzgün vuruşu kaleci Yiğit Kafkasyalı’nın bakışları arasında ağlarla buluştu. 1-3. 42’inci dakikada Fethiyespor atağında Ali Han Tuncer vuruşu auta çıktı. 43’üncü dakikada Yozgatspor atağında Tayfun Bebek topla ceza alanı içerisine girdi. Fethiyespor savunması zamanında müdahale ederek pozisyonu önledi. 45’inci dakikada Yozgatspor hızlı geliştirdiği atakta Cevatcan Ekinci’nin vuruşu autla sonuçlandı. Müsabakanın ilk yarısında başka gol olmayınca konuk ekip Fethiyespor 3-1’lik skor ile soyunma odasına gitti. Müsabakanın ikinci yarısına hızlı başlayan taraf yine Yozgatspor oldu. 49’uncu dakikada Ziya İstek’in ortasına altı pasta Cevatcan Ekinci topa dokunamayınca Yozgatspor mutlak golden oldu. 51’inci dakikada Cevatcan Ekinci uzaktan şansını denedi top üten az farkla auta gitti. 67’inci dakikada Semih sol taraftan ceza sahasına indi ceza yayına doğru pasını çıkardı Boğatan Kızıltan’ın sert şutu filelerle buluştu. 2-3. 72’inci dakikada Yunus Emre altı pasa ortasını yaptı Boğatan Kızıltan müsait durumda topa dokunamadı. 76’ıncı dakikada Cevatcan Ekinci bir kez daha şansını denedi top kalecide kaldı. 78’inci dakikada Ali Han Tunçer Yozgatspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu filelere gönderdi 2-4. 79’uncu dakikada Yunus Emre ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. 86’ıncı dakikada İsmail Dinçer ortaladı, Beytullah dokunamadı topu kaleci aldı. 87’inci dakikada Fethiyespor atağında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Anıl’ın sert şutu az farkla auta gitti. Müsabakada başka gol olmayınca konuk ekip Fethiyespor üç puanı 4-2’lik skor ile aldı.

Sorgun ilçe stadında oynanan müsabakayı Volkan Şeker, Mustafa Zıvalı, Servet Bozkurt hakem triyosu yönetti. Yozgatspor Yiğit Kafkasyalı, Ziya İstek, Yunus Emre Çabuker, İsmail Dinçer, Semih Oğuz, Burak Aydın, Murat Mercan, Tayfun Bebek, Ali Kaan Şahanbaz, Cevatcan Ekinci, Akın Arıcan ilk 11’i ile sahaya çıktı. Konuk ekip Fetpiyespor ise Serkan Demirol, Serhat Mutlu, Mehmet Macit Yocu, Sabri Turgut, Mert Özmen, Berkay Öztavun, Fatih Somuncu, Cemal Şener, Anıl Gir, Ali Han Tuncer , Yakup Alkan, ilk on biri ile sahaya çıktı. Yozgatspor’da 46’ıncı dakikada Burak Aydın’ın yerine Selim Öztürk, 66’ıncı dakikada Ali Kaan Şahbaz’ın yerine Boğatan Kızıltan, 85’inci dakikada Ziya İstek’in yerine Uğurcan Gülay, Murat Mercan yerine Beytullah Ersoy oluna girdi. Fethiyespor’da ise 46’ıncı dakikada Fatih Somoncu’nun yerine Cem Özdemir, 66’ıncı dakikada Yakup Alkan’ın yerine Anıl Arıcıoğlu, 86’ıncı dakikada Berkay Öztuvan’ın yerine Kutay Yokuşlu, Ali Han Tunçer’in yerine Hakan Yakup Jacoues, 92+3’üncü dakikada ise Cemal Şeher’in yerine Harun Kahraman oyuna dahil oldu. Yozgatspor’da Beytullah Ersoy ve Yunus Emre Çabuker, Fethiyespor’dan ise Yakup Alkan sarı kart görürken, Yozgatspor’da 79’uncu dakikada Yunus Emre Çabuker ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.