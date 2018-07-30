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Ezzy Priestley YOBİS’i sevdi

YOZGATSPOR’un yabancı oyuncusu  Ezzy Priestley YOBİS’i kullanmayı sevdi.

Ezzy Priestley YOBİS’i sevdi

YOZGATSPOR’un yabancı oyuncusu  Ezzy Priestley YOBİS’i kullanmayı sevdi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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Ezzy Priestley YOBİS’i sevdi

Yozgat Belediyesi tarafından Yozgatlıların bisiklet alışkanlığı kazanması şehir içi trafik yoğunluğunun azalması amacıyla hayata geçirdiği Yozgat Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi (YOBİS)’i kullanan kişi sayısı her geçen gün artıyor. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’un Hopaspor’dan transfer ettiği Ezzy Priestley de YOBİS’i tercih edenler arasında. YOBİS’i kullanmayı çok sevdiğini söyleyen Ezzy Priestley, Yozgat Belediyesi’nin çok güzel bir iş yaptığını ve YOBİS’i herkesin kullanması gerektiğini belirtti. YOBİS’in şehir içi trafiğini rahatlatmasının yanı sıra insanları spor yapmaya da teşvik ettiğini dile getiren Ezzy Priestley, ‘’Ben YOBİS’i kullandım ve çok sevdim, Yozgatlıların da seveceğine inanıyorum. YOBİS insanları bisiklet sporu yapmaya teşvik ediyor’’ dedi. 

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