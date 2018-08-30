Ezzy Priestley göz doldurdu

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanın Yozgatspor da Ezzy Priestley mutluluğu yaşanıyor. Kırmızı siyahlı ekibin Hopaspor’dan transfer ettiği Nijeryalı oyuncu ilk ciddi sınavda Karaman Belediyespor karşısında gösterdiği performans ile büyük beğeni topladı. Herkesin hayranlıkla izlediği genç oyuncunun ligde daha iyi performans göstereceği ve takımın en büyük silahlarından biri olacağı konuşulmaya başlandı.